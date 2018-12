La CUP i EUiA aposten per una candidatura conjunta a les municipals de Manresa

La CUP i Esquerra Unida i Alternativa de Manresa han expressat aquest dimecres la voluntat de crear «una plataforma conjunta de l'esquerra transformadora» per a les eleccions municipals del maig del 2019. Les dues organitzacions fa «mesos» que treballen en aquesta confluència, i amb el vist-i-plau de les dues assemblees volen «obrir la plataforma municipalista als diversos agents de l'esquerra manresana que prioritzen la transformació social, els feminismes, el dret a la ciutat i la recuperació de les sobiranies».

Tant EUiA com la CUP creuen que el nou espai polític ha de servir per «aglutinar un projecte de canvi real», amb l'objectiu de construir «una alternativa política municipal que tingui un model de ciutat radicalment diferent al de l'actual equip de govern». Les dues assemblees constaten «l'esgotament» del model de ciutat que han implementat els diferents partits que l'han governada «des de l'any 79», i creuen que Manresa està «preparada» per a «un canvi que només l'esquerra transformadora pot encapçalar».

La voluntat de la CUP i d'EUiA és «construir un moviment ampli i articulat» als barris, on participin agents provinents dels diferents àmbits de l'esquerra, i per això faran un procés assembleari i obert, tant en la confecció de la llista com en l'elaboració del programa electoral, que s'estructurarà a l'entorn de «cinc grans eixos programàtics» (feminisme, treball, dret a la ciutat, dret a la vida i República). El procés de construcció col·lectiva del programa i de la llista començarà a principis de l'any vinent, serà obert a tota la ciutadania manresana i serà present a tots els barris de la ciutat.

L'acord entre les dues formacions rupturistes va tenir el «primer fruit» en l'elecció de la candidata a l'alcaldia, Roser Alegre, que «exemplifica» la confluència entre les diferents tradicions de l'esquerra de la ciutat a través de «l'aposta per un perfil renovador i de consens».