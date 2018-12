Mirades sobre la salut, l'esport i la solidaritat

«Manresa des d'una altra mirada» és un projecte de ciutat que neix en el context de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 amb «La cultura des d'una altra mirada", un cicle en el qual persones de reconegut prestigi del món professional, acadèmic i activistes aporten la seva opinió –la seva mirada– sobre aspectes de la societat i de Manresa. En els últims mesos ha dedicat diverses ponències a altres temes d'interès ciutadà com la salut (setembre), l'esport (octubre) i la solidaritat (novembre). Les entrades són gratuïtes i obertes a tothom, però cal demanar les invitacions a les taquilles del teatre Kursaal o a través de la web www.manresadesdunaaltramirada.cat. Està impulsat per les regidories de Projecció de Ciutat i Festes i Cultura de l'Ajuntament de Manresa i té el suport i la participació de diversos ambaixadors (Althaia, FUB i Ampans) i patrocinadors (Fundació Bancària La Caixa, Bon Preu-Esclat, Fibracat, Coca-Cola, Grup Santasusana, Llobet i Oller del Mas), que els organitzadors destaquen que aporten experiència i coneixements per contribuir a aconseguir una ciutat més culta, més amable i potenciadora de valors.