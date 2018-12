TOTA LA PROGRAMACIÓ: La Fira de Santa Llúcia obre dijous un cap de setmana nadalenc ple d'activitats

La 13a edició de la Fira de Santa Llúcia es celebrarà aquest dijous dia 13 de desembre a la Baixada de la Seu. Com ja és tradició, durant tot el dia hi haurà l'ofrena de ciris a Santa Llúcia al claustre de la basílica i cantades de nadales a diferents indrets de la Baixada de la Seu.

Dissabte i diumenge, el gruix de la fira, amb 45 parades, es traslladarà a la plaça Major mentre que a la Baixada de la Seu es mantindrà la fira d'entitats de la ciutat. La recaptació de la Cagada del Tió gegant solidari serà per a La Marató de TV3 i el Banc d'Aliments. El preu del tiquet és d'un euro. Altres propostes solidàries amb La Marató de TV3 seran "Manresa, Cor de Catalunya", una visita als llocs emblemàtics de la ciutat des de la basílica de la Seu al centre modernista, i els tallers de pintar cares

Al carrer del Balç hi tornarà el pessebre vivent. Enguany, l'escenificació anirà a càrrec d'un col·lectiu d'entitats manresanes i, com és habitual, també hi haurà durant tot el cap de setmana el carrilet turístic amb un recorregut que relligarà la fira amb els carrers comercials del centre de la ciutat.



La programació

Dijous, 13 de Desembre

Fira Santa Llúcia a la Baixada de la Seu.

Durant tot el dia, tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia al claustre de La Seu.

A les 11.00 h, Missa de Santa Llúcia a la Basílica de la Seu.

Cantada de Nadales a la Baixada de la Seu.

Dissabte, 15 de Desembre

Durant tot el dia, carrussel infantil nadalenc a la Plaça Major.

Durant la tarda a la Baixada de la Seu, parades d'entitats culturals de la ciutat.

De les 10.30 a les 13.30 h, photocall nadalenc; vine a recollir la teva foto de Nadal. Preu: 3 euros a càrrec Dolceimatge.

De les 10.30 a les 12.30 h, cagada del tió gegant solidari a la Plaça Major. Pagar un euro en benefici de La Marató de TV3 i el Banc Aliments.

A les 11 h, "Manresa, Cor de Catalunya", visita solidària. Visita guiada pels llocs més emblemàtics de Manresa, des de la Basílica de la Seu fins el centre modernista de la ciutat. Possibilitat d'acabar la visita amb un tast de vins de la DO Pla de Bages. Tota la recaptació es donarà a La Marató de TV3. Lloc de trobada: 11 h, a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 10). Preus: 8 €/7,20 € reduïda (sense tast). 14 €/13,20 € amb tast.

De les 11 a les 13 hores, taller de pintar cares nadalenques a l'estand de tallers, a càrrec de la Xarranca Manresa. Es podrà fer un donatiu voluntari per a La Marató de TV3.

De les 11 a les 13 h, degustació de cafè manresà i tallers de nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.

De les 16.30 a les 20.30 h, photocall nadalenc, vine a recollir la teva foto de Nadal. Preu: 3 euros a càrrec Dolceimatge.

De les 16 a les 18 h, taller de pintar cares nadalenques a l'estand de tallers, a càrrec de la Xarranca Manresa. Es podrà fer un donatiu voluntari per a La Marató de TV3.

A les 17 hores, a l'escenari de la plaça Major, exhibició de l'escola Julieta Soler de Hip- Hop.

De les 17 a les 19 h, degustació de cafè manresà i tallers de nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.

A les 18 h, a l'escenari de la plaça Major, dinamització infantil amb la Corneta riallera, organitza Ajuntament de Manresa i col·labora Associació Josep M. Conill i Consell Municipal de Solidaritat.

De les 17.00 a les 19 h, cagada del tió gegant solidari a la Plaça Major. Pagar un euro en benefici de La Marató de TV3 i el Banc d'Aliments. Recollir tiquet a l'estand.

De les 17 a les 20 h, pessebre del carrer del Balç. Organitzen: diferents entitats culturals de la ciutat i Carrer del Balç.

A les 19 h, xocolatada a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.

A les 19.30 h, a l'escenari de la plaça Major, concert de Nadal "Xmas Favourites 2018" amb Laia Boixadós, Mariona Soldevila i Pep Valls amb l'acompanyament dels White Heaven Vocal Group.

Diumenge, 16 de desembre

Durant tot el dia: Carrusel infantil nadalenc a la Plaça Major .

De les 10.30 a les 13.30 h, photocall nadalenc, vine a recollir la teva foto de Nadal. Preu: 3 euros a càrrec Dolceimatge.

De les 10 a les 12 hores, cagada del tió gegant solidari a la plaça Major. Pagar un euro en benefici de La Marató de TV3 i el Banc d'Aliments. Recollir tiquet a l'estand de l'organització.

De les 11.30 a les 13.30 h, taller de Nadal a l'estand de tallers, a càrrec de la Xarranca Manresa. Es podrà fer un donatiu voluntari per a La Marató de TV3.

De les 11 a les 13 h, degustació de cafè manresà i tallers de nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.

A les 12.30 h, a l'escenari, balls del Grup de Dansa Cor de Catalunya a la plaça Major.

De les 16.30 a les 20.30 h, photocall nadalenc, vine a recollir la teva foto de Nadal. Preu: 3 euros a càrrec Dolceimatge.

De les 17 a les 19 h, degustació de cafè manresà i tallers de nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.

De les 17 a les 19 h, cagada del tió gegant solidari a la plaça Major. Pagar un euro en benefici de La Marató de TV3 i el Banc Aliments. Recollir tiquet al'estand de l'organització.

De les 17 a les 20 h, pessebre del carrer del Balç. Organitzen: diferents entitats culturals de la ciutat i carrer del Balç.

A les 18.30 h, espectacle de Nadal al escenari a càrrec de Manel Justícia.

Durant tot el cap de setmana hi haurà un carrilet turístic que farà el recorregut de plaça Major (Sobrerroca), plaça del Carme, muralla del Carme, Passeig Pere III, Crist Rei, carrer Àngel Guimerà, Muralla del Carme, carrer Sobrerroca. Cal recollir el tiquet (50 cèntims) al carrilet.

També trobareu uns pastorets perduts del Pessebre que voltaran per la fira el dissabte i diumenge pe la tarda.

I els capgrossos del Lluquet i el Rovello per fer fotos a la zona de tallers.

L'Associació de comerciants de Sobrerroca, plaça Major i Sant Miquel trauran les seves parades de Nadal els dos dies.

I moltes altres sorpreses! Com actuacions itinerants teatre...

Ho organitza: Ajuntament de Manresa, Fira de Manresa i Comissió de Fira de Santa Llúcia.

Hi col·laboren: Parròquia de La Seu, Cae Manresa, Carrefour, Consum, Dolç i Sec, La Marató de TV3, Grup de Dansa Cor de Catalunya, Voice Up!, Escola Julieta Soler, Swing Manresa, Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major i Voltants, Carlins, Mc Donald's, Bon Preu, Llibreria Sobrerroca, Consell Municipal de Solidaritat, Dolceimatge.