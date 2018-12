Usuaris de l'estació d'autobusos de Manresa es queixen que tanqui més hores els caps de setmana

L'edifici de l'estació d'autobusos de Manresa fa un mes i mig que tanca més hores el cap de setmana. L'empresa Castellà, que gestiona l'estació, ha prescindit del vigilant que hi havia i ha explicat que, per evitar actituds incíviques a l'interior de l'edifici, els caps de setmana només està obert per poder anar al lavabo les hores que obre el bar, que és per on s'accedeix a l'edifici.

Això ha generat queixes d'alguns usuaris, que consideren incomprensible que quan arriben de viatge no puguin anar al vàter, que hagin d'esperar a la intempèrie el proper bus, en el cas que facin transbord, i que no hi hagi ningú per demanar informació.

Ricard Costa, director de Castellà, empresa del Grup Sagalés que gestiona l'estació d'autobusos mitjançant una concessió de la Generalitat, és conscient de les queixes i explica que estan mirant de poder obrir abans l'estació els diumenges al matí.



Els horaris actuals



Actualment, els horaris d'obertura, segons informació aportada pel director de Castellà, són: de dilluns a divendres, de les 5 del matí a les 11 de la nit; els dissabtes, de les 6 del matí a les 9 del vespre, i els diumenges, de 2/4 de 12 del migdia a les 9 del vespre. Abans del canvi, l'horari era el mateix de dilluns a diumenge.

Costa explica que les principals línies del bus passen a partir de les 8 del matí, i que aquesta va ser una de les raons per escurçar per davant l'horari del cap de setmana, sobretot el diumenge. Quant al fet de tancar abans l'estació a la nit, addueix que «a les 11 pràcticament no hi ha activitat», tot i que els darrers autobusos arriben pels volts de la mitjanit. Remarca que el fet de prescindir del vigilant –la seguretat s'ha resolt amb la instal·lació de càmeres– els va fer decidir a només tenir-ho obert quan funciona el bar, que és per on la gent ha d'entrar a l'estació per anar al lavabo els caps de setmana. L'objectiu, destaca, és «evitar problemes a l'interior de l'estació a la nit», on diu que «hi ha hagut èpoques de tot».

Costa admet que, en el cas de diumenge al matí, els han arribat queixes i que tenen previst canviar l'horari per obrir l'estació abans del migdia, que és quan obre el bar, que només tanca el 25 de desembre i l'1 de gener. No ha concretat quan es farà aquesta ampliació de l'horari, però.