54 milions d'euros que pagaran els ciutadans amb impostos i taxes

Dels 87,2 milions d'euros del pressupost municipal del 2019, 54 milions els aportaran directament els ciutadans mitjançant impostos, taxes i preus públics. Això suposa un 62%.



En impostos directes (IBI, vehicles, plusvàlues i activitats econòmiques) es preveu que arribaran a les arques municipals 37,2 milions d'euros: en impostos indirectes (construccions i obres) 1,1 milions, i en taxes i preus públics 15,6 milions.



En impostos indirectes, destaca l'increment de 155.000 euros en concepte d'ICIO, cosa que demostra les bones expectatives en obres com ara rehabilitacions.



Es dona la circumstància que mentre que la recaptació de l'IBI es calcula que aportarà 375.000 euros més a la hisenda municipal, arribaran 70.000 euros menys per l'impost de vehicles i 160.000 euros menys en plusvàlues, en previsió de l'afectació de les sentències judicials que diuen que no s'ha de pagar quan en una operació immobiliària no hi ha guanys.



La recaptació per taxes i altres ingressos experimenta una davallada de 664.000 euros (-4%). Això és perquè, malgrat que l'Ajuntament va aprovar un increment lineal de l'1,5% de les ordenances fiscals, el descens del 3,54% de la taxa d'escombraries fa que retrocedeixi la recaptació total.



Enguany es va augmentar la taxa d'escombraries preveient que entraria en vigor el trasllat de les deixalles a Vacarisses. I no s'ha fet.