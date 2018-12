Al carrer de Barcelona estudien posar una denúncia a l´empresa

Al carrer de Barcelona també s'han queixat de l'empresa Icnolux. Ahir, la presidenta de l'associació de comerciants, Alba Ferrer, explicava que encara falten dos quadres per penjar i les lletres amb el nom de l'ens comercial, i que els que ja hi ha funcionen de dia i a la nit no van. «El setembre van penjar el primer i vam pensar que aniríem molt bé». No ha estat així. Ferrer diu que no descarten posar una denúncia a l'instal·lador i que no pensen pagar.