De la bata blanca al pijama de pacient

Professionals de la salut que van canviar l'uniforme blanc de la seva feina pel pijama de pacient per tractar-se d'un càncer van explicar ahir al vespre la seva experiència en una xerrada que va omplir la sala d'actes de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. «Quan et toca a tu. L'oncologia des de l'altra banda de la taula» era el títol de l'activitat que tenia com a objectiu divulgar l'experiència de metges, infermeres i personal d'Oncologia quan han hagut de combatre la malaltia que enguany centrarà La Marató de TV3.

El periodista manresà, advocat i portaveu del Barça, Josep Vives, va ser el conductor d'un acte en el qual van intervenir el fins fa poc cap del Servei de Pneumologia de la Fundació Althaia, Emili Marquilles; les infermeres Dolors Mas i Arrate Tamayo; i la fins ara administrativa del Servei d'Oncologia Sílvia Jiménez. Jiménez serà, justament, una de les protagonistes del programa La Marató de diumenge vinent. Emetrà un reportatge on es fa un seguiment del seu procés assistencial i també serà present al plató.

Ahir va explicar que quan et donen el diagnòstic et «col·lapses. És dur», va assegurar en un relat que la va emocionar i va emocionar els assistents. «Dones notícies cada dia, però mai no penses que també en rebràs tu, i quan passa no estàs preparat», va relatar la infermeria Arrate Tamayo. Pel fet de ser una professional de la salut «i tenir més informació, et situes en el pitjor escenari», va admetre.

La també infermera Dolors Mas va explicar que tenia tota la confiança en els professionals que la tractaven, però es va aventurar a fer un prec a l'atenció assistencial: «Des que et diagnostiquen fins que inicies el tractament passa poc temps, però ho vius fatal perquè vols que et treguin el mal». Aquest espai de temps s'hauria d'escurçar, va dir.

El fins fa poc cap del Servei de Pneumologia, Emili Marquilles, va recordar a l'inici de la seva intervenció com va rebre la notícia que patia un càncer: «A mesura que passen els anys saps que la probabilitat que et toqui és més alta, però tampoc esperes que et toqui. M'ho vaig prendre de forma positiva en el sentit d'allargar i gaudir el màxim possible la vida».

A la xerrada també hi va intervenir la metgessa del Servei d'Oncologia d'Althaia Sílvia Catot, que va explicar els nous tractaments basats en la immunoteràpia. Això és estimular les defenses naturals del cos per combatre les cèl·lules cancerígenes. «Ha obert una nova etapa terapèutica que ha canviat radicalment la forma de veure i tractar el càncer», va assegurar. Tot i així, «encara hi ha moltes preguntes sense resposta i molt camí a recórrer». La infermera d'Oncologia Marta Galí va exposar els efectes secundaris de la nova teràpia, i Daniel Mora, afectat per un càncer de ronyó, va exposar el seu testimoni sobre el nou tractament. «Tinc una bona qualitat de vida. Puc dir que soc un privilegiat», va afirmar després de dos mesos de fer immunoteràpia.