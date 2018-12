El Campi qui Jugui tindrà una trentena d'activitats, amb els jocs de taula tradicionals com a eix

Els organitzadors del Campi qui Jugui ja ho tenen gairebé tot a punt per celebrar la 33a edició del Saló de la Infància i la Joventut de Manresa, una cita tradicional i imprescindible que ofereix un espai d'activitats lúdiques i d'esbarjo dirigit preferentment als nens i nenes de la Catalunya Central.

Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a les instal·lacions del Complex Vell Congost, un equipament que en aquesta edició tindrà els jocs de taula tradicional, en gran format, com a eix temàtic que relligarà moltes de les activitats que s'hi oferiran.

Les dades d'aquesta nova edició han estat presentades aquest matí pel regidor de Participació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet; pel representant de l'Associació Campi qui Jugui, Lluís Thomen; pel representant del CAE, Ignasi Muncunill; i per Sílvia Ruíz, de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.



Més de 10.000 persones

Pol Huguet ha mostrat la seva "satisfacció" per presentar una nova edició d'aquest certamen i ha agraït a totes les persones, empreses i institucions que donen el seu suport per fer possible any rere any un saló de la infància, que acull més de 10.000 persones de Manresa i la Catalunya Central. El regidor ha ressaltat el fet que es mantenen els preus amb descomptes i abonaments, i especialment en el cas de les famílies monoparentals i nombroses. Finalment, ha assegurat que "confiem que aquesta edició vagi molt bé i animo a tothom a assistir-hi".

Sílvia Ruíz ha destacat "el treball i esforç conjunt" de totes les persones que fan possible aquest certamen per aconseguir que el Campi qui Jugui sigui atractiu per als nens i nenes i les seves famílies de Manresa i comarca, i ha afegit que la setmana vinent es començarà a treballar per posar a punt les instal·lacions.

Lluís Thomen ha enumerat totes les activitats programades enguany amb els jocs tradicionals, en format gegant "com per exemple, jocs coneguts com el Mastesmind i 4 en ratlla", així com d'altres propostes educatives paral·leles. El representant de l'Associació Campi qui Jugui ha afegit que hi haurà també les activitats habituals ja tradicionals del certamen, però amb algunes novetats com l'aposta per les energies renovables amb la presència de cars elèctrics.

Al seu torn, Ignasi Muncunill, s'ha mostrat "content per incorporar-nos al Campi" i ha recordat "que el CAE ja havia tingut un rol en els diferents parcs de Nadal, però ara ens incorporem de ple en la coordinació". En aquest sentit, ha assegurat que hem fet el procés de selecció de monitors per aquesta edició "amb el màxim rigor, objectivitat i transparència", per aconseguir un bon desenvolupament de saló de la infància.



Més d'una trentena d'activitats dins i fora del pavelló

Les activitats previstes, més d'una trentena, es distribuiran dins i fora del Complex Vell Congost, amb la supervisió i dinamització de 60 monitors coordinats pel CAE:

Dins el pavelló hi haurà 25 activitats, la majoria d'elles recuperant jocs de taula tradicionals en gran format. Hi haurà un espai dedicat a tallers que potenciaran el reciclatge i el consum responsable de materials, la ludoteca, l'espai del conta contes cada tarda amb el Manel Justícia, l'espai del MMACA (Museu de matemàtiques de Catalunya), la pista americana per petits i la de grans, el room scape i com a novetat 2 activitats amb dos grans inflables i la granja amb animals exòtics. Enguany, l'escola FEDAC de Manresa ocuparà un espai oferint una activitat de creació pròpia. Per als més petits, com és habitual, hi haurà l'Espai Xics, amb inflables, sínia i un munt de jocs.

A l'exterior hi haurà 7 activitats amb un circuit d'aventures per petits i un altre per grans, Ponis, una atracció de fira, un billar de peus i, com a novetat, un circuit de Karts elèctrics per a petits i un per a grans.

Com l'any passat, hi haurà un food truck amb menjar i beure. Les activitats es complementaran amb visites d'entitats; una exposició a l'entrada del pavelló sobre cooperació i consum conscient a càrrec de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. A més a més, el dissabte 29 de desembre, hi haurà un tast de cafè per als pares i mares a l'interior del pavelló per donar a conèixer el Cafè Manresa, en el marc de la iniciativa de Cafè Ciutat, amb un espectacle de titelles per als més petits.



Descomptes i abonaments especials

Com l'any passat, els organitzadors mantenen una sèrie de descomptes i abonaments per poder fer més assequible l'assistència en aquest certamen a les famílies monoparentals i nombroses d'una banda, i a les famílies més assídues/fidels al Campi de l'altra.

Així el preu d'una entrada senzilla, que és de 6 euros per a la majoria d'infants, serà de 4 euros per cada infant que figuri en els carnets de família nombrosa o monoparental.

Hi haurà la possibilitat d'obtenir abonaments per a 3 dies a un preu de 15 euros pels infants i 5 euros pels adults; o també un abonament de 5 dies a 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Així, aquests abonaments representen un estalvi de 3€ i 10 € respectivament per a cada infant.

Així mateix, amb la postal Campi o el carnet Imagina't, hi ha un descompte de 50 cèntims per a l'entrada d'infant i per a 2 acompanyants. La postal Campi s'ha repartit a totes les escoles de Manresa.

Es manté un preu reduït de 3 € per a pares i mares, i tenen entrada gratuïta els infants menors de 3 anys (de 0 a 35 mesos).

Igualment, es facilitaran entrades gratuïtes a través de programes municipals de suport a la inclusió social d'infants.



Un certamen que se celebra des del 1985

El Saló de la Infància està organitzat per l'Associació Campi qui Jugui que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d'institucions públiques i privades i el suport de l'Ajuntament de Manresa. Se celebra de forma ininterrompuda des del 1985, inicialment al Palau Firal de Manresa, i des del 2013 al Complex Vell Congost.

El Campi qui Jugui va dirigit preferentment als nens i nenes, nois i nois de 3 a 12 anys. Des de les darreres edicions però, algunes activitats s'han fet extensives als adults per afavorir les relacions intergeneracionals. També la gran acollida de les activitats dirigides a infants de 0 a 3 anys ha fet que cada any s'habiliti una zona específica per ells: el Campi Xics.

L'organització del Campi i l'Ajuntament conviden a tots els infants a participar-hi del Campi d'aquest any i confien que aquesta edició torni a ser un èxit i una de les activitats de referència del Nadal manresà.