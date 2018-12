«No sóc aprensiva. No havia pensat mai que em tocaria tot i que tota la vida havia tractat amb pacients. Fins que vaig veure que alguna cosa no anava bé», relata Sílvia Jiménez. Fa 25 anys que treballa d'administrativa al Servei d'Oncologia d'Althaia. Pateix un càncer de recte amb metàstasi hepàtica del qual s'està tractant. Ha passat en diverses ocasions pel quiròfan. «És esgotador», afirma. Pensa que treballar a Oncologia comporta l'avantatge que «coneixes a tothom» i «hi ha un vincle afectiu», però també s'ha de tenir en compte que «quan t'han de donar una mala notícia o alguna cosa que no agrada, és dur per a mi però també per a ells». Serà una de les protagonistes de La Marató de TV3.