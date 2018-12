«Ser del ram et fa patir bastant»

«Ser professional de la salut té l'avantatge que coneixes la gent i hi tens confiança. Saps que et tractaran bé. El desavantatge és que en ser del ram saps de què va la pel·lícula i a vegades t'avances en esdeveniments que no necessàriament han de ser, i això et fa patir bastant». Dolors Mas, infermera a Althaia, va patir un càncer de còlon. «Tenia un sentit que em deia que patia la malaltia, però quan t'ho diuen se t'enfonsa el món i et fa molta angoixa, i la sensació que has d'assimilar que la pateixes tu, no una altra persona». Quan s'ha donat l'ocasió de parlar-ne amb pacients, «empatitzes millor. Quan explica símptomes o sensacions que has patit, ho entens diferent d'abans».