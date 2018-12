Increments per a atenció domiciliària i microcrèdits

Hi ha un increment de 55.000 a 75.000 euros en la dotació del programa Xec-Servei de suport a l'atenció a domicili a persones que ho necessiten.



Una novetat és la partida de microcrèdits per a la rehabilitació d'habitatges, amb una dotació de 50.000 euros (el juny d'aquest any ja es va crear una partida de 30.000 euros). El pressupost també inclou un nou conveni de masoveria urbana dotat amb 30.000 euros. I hi ha una nova partida de 32.000 euros per donar continuïtat a activitats iniciades en el marc de Manresa Capital Cultural. Es mantenen partides d'atenció domiciliària, targetes alimentàries d'estiu, atenció a l'emergència habitacional i ajuts a l'habitatge.