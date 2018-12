Injeccions a l'antic col·legi Sant Ignasi i a Fòrum

Altres inversions importants que conté el pressupost són:



?602.000 euros per continuar tirant endavant les obres a l'antic col·legi Sant Ignasi on hi ha el museu comarcal i l'arxiu de Manresa.



?500.000 euros a l'empresa municipal Fòrum per a compra de patrimoni.



?375.000 euros corresponents a finançar urbanitzacions del pla parcial Sagrada Família.



?305.000 euros per dotar de caldera de biomassa l'escola Serra i Húnter i la llar d'infants La Lluna, del barri de la Balconada.



?303.000 euros per fer nova la sala de control de la Policia Local, que ha quedat desfasada.



?290.000 euros per a una nova tongada d'actuacions de millora del mercat de Puigmercadal.



?251.000 euros per finançar l'operació urbanística lligada amb Endesa a l'entorn de l'Anònima.



?200.000 euros per fer realitat projectes dels pressupostos participatius.



?180.000 euros per acabar el camí de la Salut de Viladordis.



?120.000 euros per finançar actuacions de consells de districte.



?55.000 euros per a l'aparcament dissuasiu del camí de la Gravera.