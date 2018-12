Inversions per comprar el terreny de l'edifici Impuls i per al pla de xoc a la via pública

Dels 9,29 milions d'euros que el pressupost de l'Ajuntament de Manresa destinarà l'any que ve a inversió destaquen dues novetats -que ja van ser avançades per Regió7–: la compra del terreny de l'edifici Impuls del parc tecnològic i l'assignació per primer cop d'una partida per aturar la degradació de l'auditori de Sant Francesc.



També hi ha dos paquets importants en volum, però que pertanyen a accions en marxa: una nova injecció d'1 milió d'euros per al pla de xoc de millora de l'espai públic i 1,7 milions d'euros per al pagament de sentències judicials.



Anem a pams, l'Ajuntament comprarà el terreny de l'edifici Impuls (vegeu diari del 16 d'octubre). El pressupost de l'any que ve inclou 500.000 euros per a l'operació, que es vol tancar amb dues anualitats per un import d'1 milió i escaig (la resta s'hauria de posar l'any 2020). El regidor d'Hisenda va recordar que l'Ajuntament pagarà durant els pròxims 40 anys un dret de superfície, però «com que la voluntat municipal és que l'edifici sigui de propietat de l'Ajuntament, si no compréssim el terreny passats tots aquests anys i d'haver pagat el dret de superfície, el terreny i l'edifici quedarien per a l'Incasòl. Perquè això no succeeixi estem en negociacions».



A l'auditori de Sant Francesc (vegeu diari de dimarts) es destinaran 120.000 euros.



Els 1,7 milions en sentències judicials són per cloure una expropiació del carrer de la Mel i per un nou pagament de la clatellada d'11 milions més interessos del solar de les Saleses.



El pla de xoc per a la millora de l'espai urbà destinarà 1 milió d'euros més que es distribuiran en 500.000 euros per arranjar calçades, 300.000 per a voreres i 200.000 en parcs infantils.