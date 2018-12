El manresà Jordi Cruz recull les receptes de l'ABaC en un llibre

El xef manresà Jordi Cruz ha recollit les seves receptes més destacades al llibre ABaC. Cocina en evolución, publicat per Grijalbo en una edició de luxe bilingüe en castellà i anglès i on consten fotografies dels plats. El llibre inclou les receptes més singulars i creatives del restaurant ABaC, que té tres estrelles Michelin.

Cruz guia el lector per la història que hi ha darrere dels plats. Segons l'editorial, amb les seves creacions «reinventa els menjars tradicionals a partir de presentacions i combinacions de sabors explosius per a tots els sentits». A l'epíleg, Cruz fa una menció especial a tots aquells joves que volen començar o que ja han començat en aquesta professió.

El cuiner ha explicat que el llibre és un recull de tot el que ha passat a l'ABaC en els darrers deu anys. «Una feina passional i singular, que hem fet amb un equip amb moltes ganes d'agradar i que ha donat com a fruit la consecució de tres estrelles Michelin. Tota aquesta passió està reflectida en aquestes pàgines».

Sobre el recull dels plats, assegura que els que s'han escollit per a l'edició el llibre són els que «reflecteixen la feina de molt de temps i molt esforç, i donen a entendre de forma global el que fem aquí a nivell de concepte i què és menjar a l'ABaC».

Entre les receptes que hi ha al llibre figuren un Bloody mary on the rock, macarrons de bloody mar, cloïsses de carril amb mantega d'algues i caviar, consomé de meló amb cristall de pernil i mantega d'avellana amb caviar i làmines cruixents de pa torrat.

El reconegut xef manresà ha assegurat que la cuina és una marató. «Sempre estem evolucionat i s'intenten fer passes endavant. Per a mi la forma d'entedre la cuina és evolucionar», assegura.