Membres de la FUB participen en un dejuni col·lectiu a la UVic

Estudiants, docents, personal investigador i professionals de l'administració i serveis de la UVic-UCC han organitzat pel proper dilluns 17 de desembre una jornada reivindicativa per exigir la llibertat dels presos polítics. La iniciativa, organitzada a títol individual, inclourà un dejuni col·lectiu que durarà 24 hores i que arrencarà al vespre. Està oberta a tothom, independentment de si forma part o no de la comunitat educativa. En paral·lel, han elaborat un manifest en el qual exigeixen que es deixin de vulnerar els drets dels polítics i insten a altres universitats a dur a terme iniciatives similars. Membres de la FUB de Manresa també s'hi han adherit.

La iniciativa arrencarà dilluns a les nou del vespre i es perllongarà durant 24 hores. A banda del dejuni s'han previst altres activitats, com ponències.

Marta Otero, representant del personal docent, ha apuntat que, malgrat que l'organització és a títol individual i que la universitat no hi és darrere, és fonamental que des del centre es "fomenti la reflexió crítica" i es defensin "els valors democràtics". Otero ha explicat que davant la situació que es viu a Catalunya "no ens podíem quedar impassibles".



El manifest



El grup ha elaborat un manifest en el que denuncien la situació que viuen els líders empresonats i a l'exili. Exigeix que "els seus recursos d'empara siguin resolts amb urgència i que se'ls asseguri un procés judicial garantista i independent per tal que puguin abandonar la vaga de fam que posa en risc la seva salut".

El document s'ha fet arribar als presos. Compta amb 160 adhesions a hores d'ara. S'ha creat el web www.manifest.uvic-ucc.cat perquè tothom que ho desitgi s'hi adhereixi. A més el mateix portal permet inscriure's en el dejuni que arrencarà dilluns.



Crida a altres universitats



La presentació, que ha omplert la Sala Segimon Serrallonga de la UVic, ha comptat amb Eudald Sellarès, en representació del personal administratiu i de serveis de la universitat; Enric Casulleras, del personal investigador; i d'Igone Garmendia, dels alumnes. L'estudiant ha estat la que s'ha mostrat més contundent en apuntar al fet que és important que la comunitat universitària mostri també el seu parer i ha fet una crida a la resta d'universitats a sumar-s'hi. Segons els impulsors, entre els mateixos adherits ja hi ha integrants de la Fundació Universitària del Bages.

La iniciativa compta amb el suport de diferents entitats –com l'ANC i Òmnium- i de col·lectius com ara membres del col·legi de metges i advocats.