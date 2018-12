El moll de l'os del Centre Històric, sense llums de Nadal o amb els que no toquen

Foscor al carrer de Sobrerroca, on només hi ha les bombetes de sempre

Foscor al carrer de Sobrerroca, on només hi ha les bombetes de sempre oscar bayona

Si per alguna cosa es recordarà aquest Nadal a Manresa pel que fa al tema de la il·luminació dels carrers serà pel cub vermell de Crist Rei. Els comerciants de car-rers com el Born, Nou, Sant Miquel i l'entorn del Sobrerroca, segur que el recordaran per una altra cosa. En concret, perquè ahir encara no tenien instal·lada la il·luminació o tenien la que no tocava. Al carrer Barcelona els falten llums i els que hi ha penjats fallen.

L'encesa de la il·luminació es va fer el 24 de novembre passat, una setmana abans de l'habitual, per poder-la aprofitar coincidint amb la Fira de Sant Andreu. Va ser a instància dels comerciants, que la paguen ajudats per una subvenció de 10.000 euros de l'Ajuntament que es reparteix entre els que facin la sol·licitud.

Des de l'1 de setembre, com va informar aquest diari, l'instal·lador de bona part dels carrers, l'empresa igualadina Iluminaciones Icnolux SL, va començar a fer feina per evitar que li passés com l'any passat, que va anar tard en alguns vials. Malgrat tot, enguany encara anirà bastant pitjor que aleshores. Ahir, Abraham Alamillo, gerent de l'empresa, atribuïa el retard a un «problema de fàbrica» i assegurava que els llums que falten «estaran posats aquesta setmana». Comerciants consultats per Regió7 s'han queixat que han trucat a l'instal·lador diverses vegades i que els ha ignorat.

Joaquim Vert, de Fotografia Vert, al carrer de Sobrerroca, comentava, ahir, que l'any passat els carrers que depenen de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, de la qual forma part, «vam ser els últims, amb una setmana de diferència respecte a la resta, i el carrer de Sobrerroca és el que va anar més tard». Enguany veu a venir que tornarà a passar el mateix, o encara pitjor, tenint en compte que avui ja és Santa Llúcia i que Nadal és a tocar.



Una vergonya

Vert es queixava que «en la nostra zona, en aquests moments, no tenim llums de Nadal. És una vergonya». Les persones que hi passegin el que veuran són les tires de bombetes que hi ha sempre en carrers com Sant Miquel -on en falten en un tram perquè les van treure per al rodatge de Netflix i les han de tornar a posar-, Sobrerroca i el Carme, però de llums de Nadal n'hi ha quatre de comptats. Tampoc a la plaça Major, al marge dels que ha fet posar l'Ajuntament a la façana de la casa consistorial i a l'arbre de Nadal, que el mateix instal·lador va il·luminar amb llums vermells i no blancs, com se li havia demanat, i que ha de canviar.

També era previst que hi hagués llums a la Baixada del Pòpul, als Arcs de Santa Llúcia (un), a la Baixada de la Seu, al Cap del Rec (un parell), a la plaça i el carrer del Carme (on ahir n'anava un), al carrer de Sant Andreu, a la Baixada dels Drets (un parell) i al carrer de la Sabateria (un). Al Joc de la Pilota els que hi havia posats no van cremar fins ahir, igual que al passatge dels Amics, on no n'hi anaven i l'instal·lador n'hi va posar. «Ens va dir que eren de propina». És el segon any que l'ens comercial ha contractat Icnolux i tot indica que serà la darrera vegada.



El cas del Born i el carrer Nou

L'any passat, els carrers del Born i Nou, entre d'altres, no van tenir els llums a punt per a l'encesa de Nadal. Enguany sí que els han tingut, però tenen una il·luminació que no és la que van demanar. Jordi Morera, de la botiga El Caribú i president de l'Associació de Comerciants del Born i la Plana, deia ahir que l'instal·lador s'havia compromès a posar-los els llums que havien demanat dissabte vinent, de manera que «aniran tres setmanes tard». A banda dels llums, en aquest vial el comerç ha decorat les façanes de les botigues amb un suport alt on hi ha un vistós llaç vermell i una flor vermella. A la Plana de l'Om hi ha un arbre de Nadal del mateix instal·lador que «va fallar un parell de dies».



L'encàrrec l'hi van fer el març

Al carrer Nou tampoc no hi ha la il·luminació que tocava. Jordi Costa, de la botiga Nounat, tresorer de l'associació de comerciants del vial, comentava, ahir, que «l'encesa es va fer quan tocava, però l'instal·lador ens va dir que no havia pogut posar els llums que li havíem demanat perquè l'Ajuntament el va avisar que es faria una setmana abans» i va tenir poc marge. I afegia que, «nosaltres, els llums els vam triar el març», de manera que de temps n'havia tingut de sobres. El botiguer explicava que, de moment, han pagat la meitat i que han de decidir si li abonaran la resta perquè no s'ho mereix.