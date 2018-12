«Vaig fer de pacient-malalt»

Emili Marquilles era fins fa 3 anys i mig cap del Servei de Pneumologia d'Althaia. En fa 8 que li van diagnosticar un càncer de pròstata que ha superat. Va continuar en actiu fins que poc després va fer reducció de jornada. «No perquè no em trobés bé, sinó perquè et fas el plantejament de gaudir de la vida a més a més de la professió». La malaltia no va canviar la seva relació amb els pacients perquè «sempre he intentat fer una medicina humana». Explica que no va fer de metge durant el procés, sinó de «pacient-malalt». Ser professional de la salut «és un avantatge perquè coneixes el circuit i qui et tracta, i esperes empatia, sinceritat, professionalitat i discreció, i tot això ho he trobat».