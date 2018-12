Solidaritat Independentista és el tercer partit en afegir-se a Primàries Manresa

Primàries Manresa ha continuat els darrers dies la seva ronda de contactes amb partits independentistes de la ciutat. En la reunió mantinguda amb Solidaritat Catalana per la Independència de Manresa ha obtingut el seu suport al projecte de primàries republicanes obertes a la ciutadania.

El partit independentista ha vist amb bons ulls el projectes de Primàries Manresa i en valora especialment l'aposta per la regeneració democràtica que suposa i la clara voluntat de construir una candidatura independentista, dos eixos claus per Solidaritat.

D'altra banda SI s'ha compromès a presentar candidats al procés de primàries per defensar un projecte per fer de Manresa la capital de la Catalunya Central en una República Catalana independent. El partit independentista va tenir 4 diputats al Parlament durant la legislatura 2010-2012. Amb aquest ja són 3 les formacions -Demòcrates de Catalunya, MoVeM i SI- que s'han adherit a les primàries.



DM no s'hi afegeix

La plataforma independentista també va mantenir una reunió amb el grup municipal de Democràcia Municipal, formació que té 1 regidor a l'Ajuntament de Manresa i que avala el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Des de Democràcia Municipal saluden la creació de Primàries de Catalunya i el grup local Primàries Manresa. La formació agraeix l'interès de Primàries per exposar-los el projecte però declinen com Grup Municipal, la invitació a participar en els debats, treballs, comissions, assemblees i candidatures convocades per Primàries Manresa.

No obstant això, respectaran la voluntat individual dels seus membres de participar-hi. Així mateix celebrem la iniciativa de treballar de forma oberta a tota la ciutadania per aconseguir establir un marc democràtic participatiu, amb l'objectiu, que comparteixen; de la millora constant de la ciutat i la implementació de l'exercici del dret d'autodeterminació del poble català.

Amb aquestes dues reunions l'organització ha acabat la primera ronda de contactes amb partits. Les següents setmanes prioritzaran reunir-se amb entitats de la ciutat que tinguin interès pel projecte de cara a vehicular les seves propostes per Manresa en l'àmbit polític. A més, es farà una segona reunió amb aquells partits que no han donat encara una resposta en ferm sobre la seva participació en les primàries: PDeCAT i Reagrupament.



Primàries Manresa organitza el dissabte 15 de desembre la seva segona assemblea oberta a la ciutadania amb l'objectiu de debatre el reglament de les primàries i decidir el sistema de vot que s'utilitzarà en aquestes. A més, també s'escollirà el Comitè Electoral que serà l'òrgan encarregat d'aplicar el reglament, definir la campanya electoral dels candidats que es presentin i organitzar el dia de la votació ciutadana. L'assemblea tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí a l'Espai Montepio.