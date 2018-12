El claustre de la Seu s'il·lumina amb els ciris en ofrena a Santa Llúcia

I la tradició es va tornar a complir. El claustre de la basílica de la Seu de Manresa va quedar il·luminat ahir per centenars de ciris en ofrena a Santa Llúcia, mentre que a la Baixada de la Seu s'hi van instal·lar 18 parades de venda d'artesania i productes nadalencs, preludi de la Fira de Santa Llúcia que se celebrà aquest cap de setmana a la plaça Major.

Tot i la pluja d'ahir i el fred, tots els paradistes que hi havia inscrits van participar a la mostra tret d'un que per problemes de transport no es va poder desplaçar a Manresa, segons l'organització. Això sí, no hi va haver tant tragí de gent com en altres edicions. I la que hi havia anava més de cara a la idea, feia la compra pendent, l'ofrena i no s'entretenia com altres anys.

La Fira de Santa Llúcia es traslladarà demà i diumenge a la plaça Major, on hi haurà 45 parades. A la Baixada de la Seu demà hi haurà una fira d'entitats.

Durant tot el cap de setmana a la plaça Major hi haurà activitats, tallers de nadales, animació infantil i la cagada del tió, el tió gegant solidari que no falta mai a la cita de Santa Llúcia. Els diners que es recaptin es destinaran a La Marató de TV3 i al Banc d'Aliments.

També el cap de setmana hi haurà el mercat d'artistes Somiatruites a la Plana de l'Om.