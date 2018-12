El conseller d´Educació, Josep Bargalló, visita centres educatius de Manresa i el Bages

Cada divendres, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, visita alguns centres educatius del territori, per conèixer sobre el terreny la realitat del món de l'educació. Aquest matí ha estat al Bages i ha conegut diverses escoles i instituts del territori.

La jornada ha començat a les 9 del matí, a l'escola Pare Algué de Manresa, on Bargalló ha visitat l'escola Pare Algué, juntament amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora d'Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich. També hi era present la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Dolors Collell, el conseller comarcal Eloi Hernández, així com la senadora Mirella Cortès, entre altres representants d'institucions.

Al Pare Algué, el conseller, l'alcalde i la resta d'autoritats s'han reunit breument amb la direcció del centre i han visitat les instal·lacions. Han conegut un dels projectes destacats, l'orquestra formada per alumnes del centre, que toquen instruments de corda, sota la direcció dels professors del Conservatori Municipal de Música de Manresa Anna Costa i David Sisó. Davant de les autoritats, els alumnes de cinquè i sisè han fet un petit concert de tres peces, que els ha servit d'assaig general per al concert de Nadal que faran al Kursaal els propers dies. Tot seguit, el conseller ha visitat diverses aules del centre.

En acabar, la comitiva s'ha traslladat a l'Institut Lacetània, que enguany celebra el 50è aniversari i on també s'ha reunit amb la direcció i ha conegut les instal·lacions i projectes del centre, on té molta rellevància la formació professional. Bargalló ha visitat també l'escola Jeroni de Moragas i la Fundació AMPANS, un centre que dona servei a alumnes d'educació especial. Finalment, s'ha traslladat a Sant Fruitós del Bages per visitar l'Escola Paidos, on han pogut veure el funcionament de l'Aula de futur, un espai que conjuga diferents eines tecnològiques amb finalitats educatives.

En declaracions als periodistes, Bargalló ha remarcat que l'objectiu de la visita ha estat conèixer diverses tipologies de centres i propostes de millora. "Els nostres centres educatius tenen qualitat, en conjunt treballen molt bé malgrat la manca històrica de recursos i tenen projectes interessants. La nostra feina és observar sobre el terreny com treballen, donar-los suport i mirar de trobar les eines per millorar". Bargalló ha considerat que la visita d'avui "és exemplar, perquè justament coneixem quatre centres molt diversos: una escola de primària, un institut de secundària on es treballa molt bé la formació professional; una escola d'educació especial; i un centre amb eines tecnològiques avançades. És una mostra del sistema educatiu que tenim, divers, amb moltes circumstàncies i de qualitat".