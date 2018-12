El consistori recorda en una campanya els drets i deures de tenir una mascota

L'Ajuntament de Manresa ha engegat una campanya per recordar als ciutadans la responsabilitat que implica adquirir un animal de companyia (gossos, gats i fures). Es repartiran 37.000 tríptics per les llars, on s'informa sobre els drets que tenen les mascotes i els deures que han de complir els seus propietaris, que consisteixen, bàsicament, a identificar els animals amb un microxip, donar-los d'alta al cens municipal, donar-los alimentació adient, aixopluc, exercici diari, recollir-ne les deposicions, portar-los periòdicament al veterinari i no abandonar-los mai.

Es posa especial èmfasi en les obligacions que han de complir els propietaris de gossos potencialment perillosos (PPP) i en les sancions si no es compleixen. Cal una llicència administrativa, una assegurança a tercers i portar sempre morrió, entre d'altres.