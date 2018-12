Més de cinc mil hospitalitzats a casa seva

Una estranya infecció afecta l'artesenc Joan Fàbregas. L'obliga a prendre un potent antibiòtic per via intravenosa tres cops al dia. Però no passarà el Nadal ingressat a l'hospital, que és on teòricament hauria de rebre el tractament, sinó assistit a casa seva per la Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHaD) de la Fundació Althaia. Una infermera i una metgessa el visiten dos cops al dia per subministrar-li l'antibiòtic a través d'una bomba electrònica que li va introduint a poc a poc el medicament.



Si no fos així, estaria ingressat a la Vall d'Hebron de Barcelona.



La UHaD ha celebrat enguany el seu desè aniversari. Ideat per la metgessa Antònia Baraldés, fins a l'octubre d'aquest any ha atès 5.024 persones a casa seva. Durant aquest temps els dos cotxes de la unitat amb què es mouen els professionals sanitaris han recor-regut més de 385.000 quilòmetres. Recentment els han canviat per dos models híbrids.



«L'any passat ja vaig passar el Nadal a l'hospital. Aquest seré a casa. Estic content». Fàbregas es va sotmetre el juny del 2017 a un trasplantament de ronyó. Però de seguida van sorgir complicacions en forma d'una infecció poc habitual que requereix tractament endovenós. És un dels supòsits que permet la intervenció de la Unitat d'Hospitalització a Domicili. És un servei que necessita els mitjans i els coneixements de l'hospital però que, per les seves característiques, es pot oferir al domicili del pacient, que tècnicament i oficialment està ingressat, però se li substitueix el llit de l'hospital pel de casa. Sempre de forma voluntària, amb el seu consentiment i amb la premissa que si no fos al seu domicili sota la cura de la unitat hauria d'estar a l'hospital.



S'han de donar certes condicions perquè pugui intervenir la UHaD. El diagnòstic i el seu tractament han de ser clars i definits, el domicili ha de ser adequat, hi ha d'haver un cuidador principal i, en tractar-se d'un procés agut, hi ha d'haver un principi i un final del tractament previsible en el temps. En el cas de Fàbregas, fins a final d'any.



Regió7 ha seguit la visita domiciliària de la metgessa Isabel Guitart i la infermeria Montse Tor-rents a casa de l'artesenc, un dels dos equips de la unitat. Surten de Sant Joan de Déu amb una motxilla amb tot a punt amb un cotxe identificat com a servei mèdic que, aclareixen, no els dona prioritat. «Com a molt et permet aparcar a la zona de càrrega i descàrrega» . Ja tenen planificada una ruta. A Artés faran dos serveis. Després tocarà anar a Súria i fer tres atencions més a Manresa. Porten a sobre un dossier de cada malalt amb la seva adreça, el mapa d'on és i que també és al navegador del cotxe, i el telèfon, a més a més de la informació mèdica.



Des del juny de l'any passat Fàbregas ha estat ingressat diverses vegades a la Vall d'Hebron. A casa, Torrents li prepara la medicació i li pren les constants. Guitart revisa els informes mèdics i li modifica certes pautes. A la tarda una infermera hi tornarà per preparar-li una nova dosi. Fàbregas i la seva esposa, Pilar Faja, n'estan encantats. Rebre el tractament a casa vol dir no haver d'estar ingressat i evitar les «anades i tornades». «El malalt de la UHaD és molt agraït», comenten Torrents i Guitart quan acaba la visita.