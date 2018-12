Puyal pilota una lliçó magistral al Kursaal

Un pilot d'avió, un director de cinema, un director d'orquestra, de teatre, un mestre de cerimònies, un professor... El mestre Joaquim Maria Puyal va interpretar tots aquests papers, ahir a la nit, en la darrera ponència del cicle «Manresa des d'una altra mirada». El teatre Kursaal, ple, es va posar als seus peus en una ponència escènica o en una escenificació amb característiques de ponència. Una proposta molt original que va acabar amb una part del públic dret aplaudint.

A 2/4 de 8 del vespre, hora d'inici de la classe, que va durar noranta minuts, encara entrava gent al Kursaal. El vestíbul bullia com els dies de les grans estrenes. Entre el públic, molt heterogeni, una nombrosa representació de l'equip de govern, inclosa la regidora Neus Comellas, inventora de les mirades, que va precedir el seu «bon amic» Puyal a l'escenari, a qui va definir com «el millor comunicador d'aquest país», per explicar l'objectiu d'un cicle que, va dir, es va començar a gestar fa nou mesos amb una idea: «Quan penses i comparteixes, estàs obligat a escoltar», i escoltar els que en saben més serveix per aprendre i millorar, com a persones i com a ciutat. Un cicle que, completades les primeres quatre sessions dedicades a parlar de la salut, l'esport, la solidaritat i la comunicació –la d'ahir–, vol tenir continuïtat.

Quan va sortir Puyal, dalt de l'escenari ja hi havia dotze estudiants de la FUB que van fer d'aprenents del que explicava ell, si bé, en realitat, eren part del xou, com ho va ser la pianista del principi, Iris Abancó, que va tocar Here Comes The Sun dels Beatles; com ho va ser la cantant Nina, que va copratogonitzar amb Puyal una bona part de la vetllada.

Fer com els pilots d'avió



Considerat un mestre de periodistes, Puyal va iniciar la ponència amb una dedicatòria al malaguanyat Carles Capdevila, de qui va destacar el seu domini de la posada en escena. Ell, ahir, va demostrar que també en va sobrat. Va dir que, per començar qualsevol projecte o un programa, en el seu cas, és important fer com els pilots d'avió, que, abans d'enlairar-se, repassen tots els comandaments. Entrenar les habilitats comunicatives, saber com volem dir les coses, com serà el final... Per aconseguir-ho, van treure una pissarra on hi havia deu lliçons primordials que són les que van articular l'espectacle.

Puyal va remarcar que tot és comunicació i va tractar els eixos de la qualitat del missatge ajudat pels sons i les veus que va punxar el tècnic Albert Mora –substitut de Sergi Cutillas, que no va poder ser a Manresa per un problema de salut. Ho va aprofitar per criticar «la poca substància que hi ha en els missatges dels mitjans de comunicació». Per tractar sobre la importància de la veu i del ritme i el to va sortir a escena la Nina, de qui el periodista va destacar la recerca teòrica que està portant a terme sobre la veu, que la cantant va exemplificar asseguda al piano i jugant amb les cordes vocals com si fossin plastilina.

Sinatra, Serrat, Maria Dolores Pradera, Send In The Clowns (banda sonora del programa d'èxit de Puyal Un tomb per la vida), Rocío Jurado, el Happy Bithday cantant per Marilyn Monroe i el gol del «i més i més i més» cantat per Puyal projectat en una pantalla que va fer les delícies dels assistents. No va ser l'única projecció. Per reivindicar l'error, es va veure un vídeo amb algunes de les pífies narratives del mestre en els seus 50 anys fent retransmissions. Un vídeo cinc estrelles digne de l'APM.

Per tractar el domini de la pausa va recordar una entrevista seva a l'economista Fabià Estapé i va fer escoltar al públic amb els ulls tancats el so en directe de la construcció d'un castell a la Tàrraco Arena de Tarragona. I, quan ja tenia tots els assistents ben estovats i emocionats, va deixar anar tres idees per treballar, un missatge i un consell. Les idees: la cultura de l'esforç, l'inconformisme i la globalitat sense perdre l'orgull per qui s'és. El missatge: defensar el català perquè «la independència lingüística no ens l'ha de donar ningú». I el consell: «No us oblideu de ser bones persones». Tot seguit, va baixar el teló i els deu alumnes que l'havien seguit tota l'estona van brodar una connexió en directe de la vetllada i una falca que una estona abans deixava molt a desitjar. Després, l'ovació. La funció va acabar amb nota.