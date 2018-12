Una trentena d'activitats al Campi qui Jugui, que estarà dedicat als jocs de taula

Els jocs de taula tradicionals seran l'eix temàtic de la 33a edició del Campi qui Jugui, el saló de la infància i la joventut que se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al Complex del Vell Congost, amb més d'una trentena d'activitats ideades perquè els infants i les famílies en gaudeixin.

Les activitats es distribuiran dins i fora del Complex Vell Congost amb la supervisió i dinamització de 60 monitors coordinats pel CAE.

Dins el pavelló hi haurà 25 activitats, la majoria de recuperació de jocs de taula tradicionals en gran format com, per exemple, el Mastermind o el 4 en ratlla. Hi haurà un espai dedicat a tallers que potenciaran el reciclatge i el consum responsable de materials, la ludoteca, l'espai del contacontes cada tarda amb Manel Justícia, l'espai del Museu de matemàtiques de Catalunya, la pista americana per a petits i la de grans, el room escape i, com a novetat, dues activitats amb dos grans inflables i la granja amb animals exòtics. Enguany, l'escola Fedac de Manresa ocuparà un espai amb una activitat de creació pròpia. Per als més petits, com és habitual, hi haurà l'Espai Xics, amb inflables, sínia i molts jocs.

A l'exterior hi haurà 7 activitats amb un circuit d'aventures per a petits i un altre per a grans, ponis, una atracció de fira, un billar de peus i, com a novetat, un circuit de karts elèctrics per a petits i un per a grans. Com l'any passat, hi haurà un food truck amb menjar i beure. Les activitats es complementaran amb visites d'entitats; una exposició a l'entrada del pavelló sobre cooperació i consum conscient a càrrec de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. A més, el dissabte 29 de desembre, hi haurà un tast de cafè a l'interior del pavelló per donar a conèixer el Cafè Manresa, en el marc de la iniciativa de Cafè Ciutat, amb un espectacle de titelles per als més petits.

Descomptes i abonaments



Hi haurà descomptes i abonaments per poder fer més assequible l'assistència a les famílies monoparentals i nombroses i, també, a les més assídues al Campi.

El preu d'una entrada senzilla, que és de 6 euros, serà de 4 euros per als infants que figurin en els carnets de família nombrosa o monoparental. Hi haurà la possibilitat d'obtenir abonaments per a 3 dies a un preu de 15 euros els infants i 5 euros els adults; o un abonament de 5 dies a 20 euros els infants i 8 euros els adults.

Amb la postal Campi o el carnet Imagina't, hi ha un descompte de 50 cèntims per a l'entrada d'infant i per a 2 acompanyants. La postal Campi s'ha repartit a totes les escoles de Manresa. Es manté un preu reduït de 3 euros per a pares i mares, i tenen entrada gratuïta els infants de menys de 3 anys (de zero a 35 mesos).