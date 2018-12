Creuen que el nou camp de futbol fa més necessari el pàrqing subterrani

Com cada mig any, els comerciants del sector que envolta l'ajuntament de Manresa han entrat per registre l'estadística perquè el govern municipal en tingui coneixement.

En el document expliquen que, des del seu punt de vista, el camp de futbol que ha entrat en funcionament a la plaça Milcentenari fa encara més necessària la construcció d'un aparcament subter-rani en aquell punt que «beneficiaria veïns, comerciants i clients» i «ens estalviaria els problemes que hi ha» per la construcció del nou equipament esportiu.

Segons l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants, «la saturació de la part exterior del Milcentenari és evident i no pot donar cabuda als vehicles dels veïns, la qual cosa ha comportat per als comerciants la pèrdua de la zona blava del Milcentenari».



Confien en l'Anònima

Expliquen que ara disposen de tiquets de zona blava gratuïta d'1 euro per als clients al sector del carrer de la Dama i, també, de vals d'aparcament d'una hora als pàrquings del Centre Històric i del Mercat de Puigmercadal.

Esperen que l'adquisició de part dels terrenys d'Endesa a l'entorn de l'Anònima que va anunciar l'Ajuntament «pugui oferir als comerciants i veïns places d'aparcament suficients». I confien que «quan l'Ajuntament pugui ens informi de les seves intencions per poder solucionar els problemes d'aparcament de tots».

Ara que, de moment, han quedat enrere les estadístiques negatives, ho aprofiten per recordar que «seria fonamental posar en marxa una nova línia de microbús que travessi la nostra zona i que uneixi diferents punts de la ciutat amb el Centre Històric, amb sortida i arribada a la Santa Cova».

Lamenten que «l'única zona per on no passa el bus» sigui el Centre Històric.

També reclamen promocionar la rehabilitació dels pisos que no estiguin en condicions, així com les façanes del Centre Històric, facilitant «a les botigues que ho sol·licitin l'arranjament de la seva façana de l'establiment, sense cap més obligació d'arranjar tota la casa».