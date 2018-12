L'atenció primària promou la recerca entre els professionals de la salut

El servei d'atenció primària té la capacitat de traslladar d'una forma ràpida als pacients les noves tecnologies i els estudis de recerca per millorar la qualitat assistencial. Amb aquesta premissa ahir es van celebrar a Manresa les II Jornades de Recerca i Innovació de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central. Hi van participar 150 professionals amb l'objectiu de promoure la investigació en aquest àmbit de la salut, segons els coordinadors de la Unitat de Suport i recerca de l'ICS, Glòria Saüch i Jacobo Mendioroz.

La trobada es va fer a la Torre Busquet, on es van dur a terme ponències i tallers per donar eines als professionals de la salut per fer recerca i innovació. També s'hi van presentar sis estudis, dos dels quals es van premiar: un sobre assetjament escolar i un altre sobre el consum de sal. Es va atorgar una prebeca doctoral a un treball sobre consum de tabac, alcohol i cànnabis en adolescents a la Catalunya Central.

A més a més es va fer la presentació d'altres estudis sobre la planificació de l'atenció a un grup d'immigrants no acompanyats arribats a un centre d'atenció primària; l'eficàcia de l'ús del mètode d'aprenentatge entre iguals en educació sexual i afectiva; la qualitat assistencial sanitària percebuda als centres penitenciaris de Catalunya; i l'avaluació de la implementació del test de diagnòstic ràpid a les consultes d'atenció primària de l'Anoia.

Així mateix es van presentar diversos grups de recerca acreditats al territori per la Generalitat de Catalunya i que lideren el mateix Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, l'Hospital Universitari Santa Creu de Vic, la Fundació Althaia de Manresa i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

A la cloenda de l'acte hi va participar el director general de l'ICS, Josep Maria Argimon.