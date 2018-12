L'estadística de botigues tancades del barri vell encadena tres saldos positius

El particular seguiment que realitza l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants de persianes apujades i abaixades cada 6 mesos en aquest sector del barri vell de Manresa torna a posar una notícia positiva sobre la taula.

Ja són 3 recomptes en què el saldo és positiu o, el que és el mateix, durant el darrer any i mig els comerços que s'han posat en marxa superen els que han hagut de plegar veles perquè el negoci no rutllava. Aquest tercer recompte positiu és especialment important no només perquè permet remuntar una situació que havia arribat a un 43% del total de locals comercials sense activitat, sinó perquè -després d'un primer saldo positiu que podia ser l'excepció que confirma la regla i d'un segon recompte favorable que va suposar una altra passa endavant en la bona direcció- dibuixa amb més claredat una tendència.

El semestre passat es van comptabilitzar 96 comerços en funcionament, dos mes que els 94 del mes de maig passat. De la mateixa manera que amb relació a un any enrere n'hi ha 3 més, i si es retrocedeix a 18 mesos en són 7 més amb la persiana apujada.

Cal recordar que el maig del 2012 hi havia 114 botigues obertes en aquest sector del Barri Antic i actualment en són 96, així que el resultat total després de tretze semestres de control és que s'han perdut 18 establiments.

O sigui que encara falta recuperar prop d'una vintena d'iniciatives per situar-se al mateix nivell que fa 6 anys i mig.

Tornant al darrer semestre analitzat, del 31 de maig al 30 de novembre d'enguany, cal precisar que hi ha hagut 7 botigues noves obertes i 5 de tancades. El resultat, per tant, és positiu en dues botigues obertes.

Si es mira l'evolució al llarg del darrer any i mig, de maig del 2017 al 30 de novembre del 2018, han obert en aquest sector 22 botigues i n'han tancat 15, el que dona el saldo positiu de 7 establiments esmentat amb anterioritat.

Aquesta situació contrasta amb el fet que des del maig del 2012 fins al maig del 2017 cada cop hi hagués més persianes abaixades i menys d'apujades.

L'esperança de l'associació de comerciants és que properes estadístiques refermin encara més aquesta tendència, ja que a hores d'ara només es pot afirmar que, pel que fa al període durant el qual s'ha fet seguiment, 5 anys ha estat negatiu i 1 any i mig positiu.