Llum al pessebre més monumental

Llum, aigua i solidaritat. És el que transmetrà el pessebre monumental que hi haurà al Casino de Manresa com cada Nadal des de fa 20 anys. Ja fa dies que membres del Grup Pessebrístic de Manresa hi estan treballant per tenir-lo a punt de cara a aquest dissabte, que és quan s'inagurarà l'exposició. Es podrà visitar fins al pròxim 6 de gener amb l'èxit ja garantit. Els últims anys, més de 15.000 persones han passat per l'Espai 7 del Casino per veure'l.

En les últimes edicions s'ha dedicat a conjunts monumentals i paisatgístics de la comarca del Bages. Enguany Manresa n'és la protagonista. A partir de la plaça Major s'han fet reproduccions a escala de l'edifici de l'ajuntament, de l'església del Carme -cal fer atenció a l'escena de l'interior- i de la basílica de la Seu amb una maqueta elaborada per Miquel Sensada que li ha comportat un any de feina. Els vitralls i la rosassa s'han reproduït amb una impressora 3D. Al voltant de la plaça hi ha cases de l'època. També hi ha un carrer dels oficis que s'ha inspirat en el del Balç, i la balma de la Cova de Sant Ignasi.

En els detalls, la il·luminació i acabar d'enllestir el riu que envolta la ciutat, on com els darrers anys hi haurà peixos, és en el que han estat treballant els darrers dies els membres del Grup Pessebrístic de Manresa un cop han tingut muntada l'estructura general.

La idea del pessebre d'enguany és de Jordi Muro, que juntament amb Vidal Orive s'han fet càrrec de la direcció del projecte. Segons expliquen el president de l'entitat, Francesc Villegas, i Jordi Muro, el miracle de la Llum és l'eix central de l'obra d'enguany. La idea que es vol transmetre és que la Llum va permetre que arribés l'aigua a través de la Sèquia -al pessebre Manresa està envolada pel riu i l'aigua brolla d'unes fonts de l'església del Carme -, i això va portar prosperitat a la comarca i a la ciutat, que va permetre generar riquesa i solidaritat. «Si no existís la Sèquia, Manresa i el Bages no serien de bon tros el que són», afirma Villegas. Horts, camps i vinyes envolten tot el pessebre.

A la mostra a l'Espai 7 del Casino també es podran veure 22 diorames. Dos són en homenatge a membres del grup finats aquest any: Pol Larroya i Jordi Combellas.

L'exposició es podrà veure fins el 6 de gener de dimarts a dissabte de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, els diumenges d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 a 9. El dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any estarà oberta de 6 a 9.