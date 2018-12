Manresa s´acomiada com a Capital de la Cultura amb un majestuós espectacle a la Seu

Manresa ha tancat aquest dissabte els actes com a Capital de la Cultura Catalana 2018. Gairebé 3.000 persones han passat per la Seu manresana per participar de l'espectacle 'Lux Mundi', un muntatge amb cinquanta punts de llum que està inspirat en la llegenda local del 'Misteri de la Llum'. Un quartet de corda, format per un violí, un violoncel, una viola i un contrabaix, juntament amb música electrònica, han fet d'aquest un muntatge únic dissenyat expressament pel temple. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit aquest acte que ha estat precedit d'una cerimònia en què la capital de Bages ha entregat el relleu de la Capital de la Cultura Catalana a Cervera.