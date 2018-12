Només un terç dels partits presents a les capitals ja ha proclamat el seu alcaldable

Les llistes electorals presenten més indefinició que no pas concreció a les capitals de les comarques de l'àrea de Regió7. Just quan falten sis mesos per a la constitució dels nous ajuntaments per als propers quatre anys (el 15 de juny), que sorgiran de les eleccions municipals del 26 de maig, dos terços de les formacions que ara estan presents als consistoris encara no han concretat qui són els seus candidats. Manresa i la Seu són els que ja tenen més definits els seus caps de cartell.



? A Manresa està clar el nucli central de l'oferta electoral, però hi ha moviments entre formacions minoritàries o que directament no tenen representació a l'Ajuntament.



El que ha estat cap de llista de Convergència en les dues anteriors conteses electorals, Valentí Junyent, ho serà novament el maig del 2019 i arribarà a les eleccions municipals amb l'aval de l'alcaldia tinguda durant vuit anys.



Junyent ja ha avançat que concor-rerà a les eleccions amb un equip renovat (com a Junts per Manresa) en el qual no hi seran dues peces clau, Josep Maria Sala i Mercè Rosich. «Això sol ja condiciona la confecció de la nova llista perquè són dues peces que hi han estat des del primer moment. Serà un equip amb gent jove i amb noves cares», va avançar.



Esquerra fins i tot va fer públic el seu alcaldable abans. Es tracta de Marc Aloy, actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Urbanisme, que en la seva presentació pública al teatre Conservatori va esdevenir el primer candidat a l'alcaldia de la ciutat a referir-se a ell mateix públicament com a homosexual. Aloy va dir que aspira a ser alcalde perquè Manresa pugui fer «un salt endavant».



Esquerra ha permès a Convergència dur el timó de l'Ajuntament durant aquest mandat, primer amb un suport extern i, després, en un govern de coalició que la formació republicana ha manifestat que té intenció de mantenir fins al final.



El PSC és una altra de les formacions que ja tenen clar qui durà de cap de cartell. Per triar l'alcaldable, l'agrupació manresana del PSC, de la qual Felip González és el primer secretari, va convocar primàries a les quals només es va presentar la seva candidatura. Tot i que fa falta només el 25% dels avals de la militància, en va presentar el 50% i l'assemblea li va oferir suport unànime.



La CUP i Esquerra Unida i Alternativa han fet pública la voluntat de crear una plataforma conjunta de l'esquerra transformadora de cara a les eleccions. Asseguren que l'acord entre les dues formacions va tenir el primer fruit en l'elecció de la candidata a l'alcaldia, Roser Alegre.



El grup de Catalunya en Comú a Manresa es va constituir el juliol passat amb persones d'Iniciativa, EUiA i Podem. Caldrà veure si Manresa en Comú i Podem lliguen o no un acord per presentar-se plegats a les municipals ja que difícilment Podem Manresa se sumarà a una candidatura conjunta amb la CUP.



Una altra incògnita la planteja Primàries Manresa, que està treballant activament per formar una candidatura independentista configurada mitjançant primàries obertes a la ciutadania.



? En el cas de Berga, la cursa electoral per ocupar l'alcaldia sembla que encara no ha començat, si més no, de manera pública. A la capital berguedana únicament un partit, ERC, ha escollit oficialment el seu candidat als comicis municipals del proper mes de maig. Tal com ja va explicar aquest diari, els republicans van elegir Ramon Camps Garcia com a alcaldable. El fill de l'exalcalde socialista de Berga Ramon Camps Roca, va guanyar les primàries a la fins fa poques setmanes portaveu d'ERC al consistori berguedà, Ermínia Altarriba, que ha deixat l'acta de regidora.



A banda del grup republicà, no hi ha cap altra formació que hagi decidit quina persona encapçalarà la seva llista, tot i que Catalunya en Comú i el PdeCAT estan a punt de fer-ho. L'actual regidor d'ICV al consistori berguedà, Joan Torres, es perfila com a únic candidat a presidir la llista dels comuns. Com va fer públic fa uns dies, el proper 21 de desembre tindrà lloc l'assemblea de militants a Berga on es ratificarà o no la seva candidatura. En el cas del PdeCAT, l'assemblea per escollir cap de llista serà el 16 de gener. A hores d'ara, l'antiga convergència aposta per una cara totalment renovada en el món de la política, però coneguda públicament: la del jove Jordi Sabata, professor de l'Escola Municipal de Música de Berga i director de la banda i la coral del centre, que es perfila com a únic candidat del grup del PdeCAT a l'alcaldia de Berga. De moment, l'executiva local ja ha avalat Sabata com a alcaldable.



Qui encara no ha fet cap anunci és la CUP. L'actual partit que governa a la ciutat i amb Montserrat Venturós inhabilitada, no ha escollit encara qui serà la persona que encapçalarà la llista pel proper maig. Venturós no ha confirmat si optarà o no a la reelecció, tot i que té opcions per fer-ho un cop s'acabin els sis mesos que dicta la sentència judicial de l'afer estelada que l'ha apartat del càrrec.



Pel que fa als partits que actualment tenen representació al consistori, només resta el PSC, que tampoc ha mostrat cap carta a l'hora de presentar un candidat a l'alcaldia. L'actual i única regidora, Rosalia Monroy, ha mostrat la voluntat de tornar-se a presentar a les eleccions però no sota les sigles del PSC. És previsible que a banda de les formacions esmentades també concorri a la cursa el PP.



? A Puigcerdà, tradicionalment els cartells electorals es defineixen a última hora. Tant és així que per a les pròximes municipals ni tan sols l'hegemònic PDeCAT de l'alcalde Albert Piñeira ha confirmat el seu candidat. Totes les expectatives estan posades en el fet que el batlle es presenti al seu tercer mandat, ni que sigui per aprofitar la inèrcia que li dona la majoria absolutíssima a la sala de plens, on ocupa onze de les tretze cadires. Des del partit han apuntat que la decisió no es prendrà fins ben entrat l'any que ve. Pel que fa al seu màxim opositor, l'ERC que va ocupar el govern municipal fins a l'any 2011, ha iniciat una nova etapa amb la presa de possessió fa poques setmanes del nou regidor, Joan Manel Serra, el qual, com Piñeira, és qui acapara més possibilitats de ser el candidat. Serra, però, ho ha condicionat al debat intern i a l'opció que en els pròxims mesos no sorgeixi algun altre aspirant amb lideratge que ho mereixi més.



? En el cas de Solsona, l'alcalde, David Rodríguez, repetirà com a cap de llista per Esquerra, en una candidatura en la qual el partit ja ha avançat algunes noves incorporacions, com la de l'empresari Ramon Montaner. Marc Barbens encapçalarà la llista de Junts per Solsona després de sortir guanyador (i únic candidat) a les eleccions primàries del PDeCAT de Solsona. Pel que fa a Alternativa per Solsona-CUP, encara no ha donat noms de qui formarà la llista, però ha avançat els sis eixos en els quals es basarà, que són feminisme i gèneres, democràcia directa, sostenibilitat, sobiranies, endreçar la institució i redistribució. Tant la candidatura del PSC, que actualment forma govern amb ERC amb la regidora Yasmina Valderrama, com les possibles candidatures de Ciutadans i el PP, acabaran de decidir-se i definir-se després de les festes de Nadal.



? Moià només va tenir dues llistes (la d'AraMoià-ERC i la de CiU) a les eleccions del 2015 i, quatre anys després, cap de les dues ha proclamat candidat. Tant una formació com l'altra (la segona ara com a PDeCAT) expressaven ahir que l'objectiu és portar a terme el debat intern al llarg del gener i tenir alcaldable escollit aquell mateix mes. L'actual alcalde, Dionís Guiteras, ha explicat que ell té clara la seva posició personal, però que encara no l'ha traslladat al partit i que ho farà en el decurs d'aquest procés. L'únic segur és que pel PDeCAT (que després de fer primàries s'obrirà a fer llista sota la marca Junts per Moià) no repetirà qui va ser candidat de CiU el 2015, Joan M. Navarro, ja que va deixar l'acta de regidor a mig mandat per qüestions de salut. El que sí que s'apunta és que en aquesta ocasió hi haurà una tercera llista, la de la CUP sota el nom de Capgirem Moià, que ja ha fet moviments públics (com ara un manifest de presentació) tot i que no ha concretat candidat.



? A Igualada caldrà veure quin és el poder a les urnes d'algunes cares noves. ERC es renova i confia el lideratge a Enric Conill, jove arquitecte, actualment regidor. La novetat és el periodista Jordi Cuadras, que lidera el grup Igualada Som-hi, amb el suport del PSC i Comuns. Tots dos miraran quin resultat fa Marc Castells, i el seu PDeCAT, que ara té majoria absoluta. La CUP es presentava anit.



? A la Seu d'Urgell els principals partits del ple ja han presentat els seus caps de cartell. Després de l'anunci de l'alcalde Albert Batalla de no tornar-se a presentar, el procés de relleu ha estat relativament ràpid. Des de fa setmanes la capital alt-urgellenca ja sap que el cap de llista del PDeCAT serà el fins ara director mèdic de l'hospital local, Jordi Fàbrega. El candidat fins i tot ja ha celebrat actes públics de presentació i presa de contacte amb els veïns. El seu màxim opositor serà Òscar Ordeig. El diputat del PSC per les terres de Lleida ha estat designat novament cap de cartell amb el repte de recuperar l'alcaldia per al partit que va ostentar Joan Ga-nyet en la dècada passada. Pel que fa a ERC, ja el mes d'abril, més d'un any abans dels comicis, va anunciar que Francesc Viaplana serà de nou el seu candidat electoral. Viaplana té el repte de fer pujar el pes del partit al consistori a remolc de l'augment nacional de la formació i prendre un rol estratègic entre els actuals dos partits grans a la Seu.