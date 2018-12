Visita de Bargalló amb la pèrdua de punts per ser familiar d´exalumnes sobre la taula

Amb l'objectiu de conèixer la diversa realitat educativa del país, el conseller de l'ara departament d'Educació –el Govern va aprovar la setmana passada tornar a canviar el nom de la cartera i deixar enrere el d' Ensenyament–, Josep Bargalló, va visitar ahir quatre centres escolars de Manresa, Santpedor i Sant Fruitós de Bages. I ho va fer amb la modificació del decret que estableix els barems d'admissió de l'alumnat als centres públics a debat, la qual pretén eliminar els punts a fills i germans d'exalumnes i a celíacs.

El canvi de les regles que marquen l'accés a les escoles està pensat, segons Bargalló, per «afavorir la igualtat i l'equitat educativa». La Generalitat preveu que les noves mesures es puguin aplicar en la propera preinscripció, la del curs 2019-2020, tot i que la modificació depèn del pacte contra la segregació escolar liderat pel Síndic de Greuges, que es podria aprovar a principi de gener. Si prospera, les famílies deixaran de rebre 10 punts pels fills celíacs o amb altres malalties cròniques que afectin el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i 5 punts per tenir pares, mares, germans i tutors exalumnes del mateix centre. En el primer supòsit es defensa que els centres ja han adaptat els àpats a aquestes malalties i que tots els infants poden fer ús del servei de menjador. En el segon, per familiars d'exalumnes, l'argument és que l'alumnat nouvingut «en cap cas pot al·legar aquest criteri».

Ruta pel Bages

Segons va explicar el conseller, la selecció dels centres que ahir va visitar es va fer seguint el criteri dels serveis territorials d'Educació de la Catalunya Central, que van escollir una escola d'alta complexitat (el Pare Algué, a Manresa), un institut on s'imparteix formació professional (el Lacetània, també a Manresa, que a més enguany celebra el 50è aniversari), una escola inclusiva (la Jeroni de Moragas d'Ampans, a Santpedor) i finalment un centre concertat amb un projecte educatiu innovador (l'escola Paidos, a Sant Fruitós, per la seva aula del futur).

Bargalló va començar la seva ruta a les 9 del matí a l'escola Pare Algué de Manresa. Allà va ser rebut per l'orquestra Pizzicants, formada per infants de primària amb pocs recursos a qui l'escola i el Conservatori Municipal de Música faciliten l'accés a estudiar un instrument musical. Allà va sorgir la proposta d'una trobada entre centres amb programes similars.