La ciència atrau 200 infants a la Fira d´Experimentació

200 nenes i nens fins als 6 anys van participar ahir en la vuitena edició de la Fira d'Experimentació organitzada pels estudis d'Educació Infantil de la UVic-UCC al Museu de la Tècnica. Enguany s'ha limitat a 200 infants (100 per torn) amb l'objectiu de garantir una bona experiència tant per als nens com per a les famílies. En el marc de la fira es va estrenar l'exposició Ciència des del néixer. Inclou textos que conviden a la reflexió al voltant de l'experimentació científica a les primeres edats.