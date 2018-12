Primer dia del carrer Guimerà només per a vianants d´aquest Nadal

El carrer Àngel Guimerà es va estrenar ahir com a via de vianants en la campanya de Nadal d'enguany. És una mesura implementada per l'Ajuntament de Manresa a petició de l'associació de botiguers del Guimerà, que busca facilitar la realització de compres nadalenques. Les afectacions de trànsit tindran lloc tot aquest cap de setmana i els propers dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24 de desembre. El que sí que es mantindrà és l'accés del servei de bus urbà, el servei de taxis, els serveis de recollida de residus i neteja i els autoritzats per mobilitat reduïda.