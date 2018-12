Els infants converteixen el tió gegant en l'estrella de la Fira de Santa Llúcia de Manresa

La Fira de Santa Llúcia de Manresa tenia ahir un protagonista molt especial, un gran tronc de fusta a qui centenars d'infants volien estomacar amb el seu bastó. És el tió gegant solidari que cada any fa estada a Manresa per aquestes dates. És previst que aquest cap de setmana el facin cagar més de mil nens i nenes.

L'afluència de gent a la plaça Major va ser molta més intensa a la tarda que al matí. Els joves que acompanyaven els més petits dalt de la tarima on descansa (si se'n pot dir així) el tió explicaven que menys de 200 infants l'havien fet cagar entre 2/4 d'11 i 2/4 d'1, a la primera tongada del dia, mentre que esperaven que a la tarda n'hi passessin més de 500. Les cues que hi va haver des de les 5 –i que arribaven fins ben entrat el carrer Sobrerroca– feien pensar que no anaven errats.

La canalla esperava impacient que li arribés el torn de fer cagar el tió, i les famílies s'afanyaven a treure els mòbils per gravar el moment. Alguns pares fins i tot pujaven el to de veu per fer-se sentir entre els cants nadalencs: «Més fort, fill, més fort!». El tiquet per participar al tió solidari es podia comprar a l'estand de l'organització, a la mateixa plaça, per 1 euro. Els beneficis es repartiran, meitat i meitat, entre el Banc d'Aliments i La Marató de TV3, que es fa avui contra el càncer.

Xavier Vera, de l'associació Amics de la Fira de Santa Llúcia (organitzadora), va explicar que aquesta edició els regals del tió els han cagat Sobrerroca, Dolç i Sec i Carrefour. A les bosses que s'enduien feliços els infants després de brandar els bastons hi havia material escolar, gormanderies i fins i tot alguna joguina.



El vesc, el més venut

La Fira de Santa Llúcia es va estrenar dijous a la Baixada de la Seu. Després les parades es van traslladar a la plaça Major, com ja és habitual. Dels 45 paradistes que conformen l'espai, ahir els més visitats eren els que venien pessebres i plantes de Nadal. Una de les comerciants va comentar a aquest diari que el que més es va vendre ahir va ser el vesc, planta que (diuen) cal col·locar prop de la porta de casa per gaudir de bona sort, salut i prosperitat. Una altra de les compres preferides eren les ponsèties.

Cap a les 6 de la tarda l'ambient es va animar encara més. N'hi havia que tafanejaven i d'altres que caminaven ràpid per assistir a l'espectacle Lux Mundi, a la Seu.