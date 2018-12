Els Mossos busquen l'autor de l'atropellament mortal a Sant Fruitós, a l'autovia C-16

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'atropellament mortal que va tenir lloc ahir a la matinada a Sant Fruitós de Bages, a l'autovia C-16, en què va perdre la vida un veí de Manresa de 39 anys, G.G.G. Segons van confirmar fonts policials a Regió7, s'està buscant l'autor de l'atropellament. Per identificar-lo, els agents busquen testimonis dels fets i revisaran les imatges de les càmeres de seguretat que hi pugui haver a la zona. Per ara no es descarta cap hipòtesi.

La víctima va morir dissabte a la matinada després de ser atropellada per un vehicle a la C-16, al quilòmetre 57, a l'altura de la benzinera de Santa Anna. Segons fonts policials, el conductor del vehicle va fugir. Més tard, un segon vehicle, una furgoneta, va tornar a atropellar l'home i, aquest cop, el conductor va avisar Emergències, a les 3.35 h. Malgrat això, segons el Servei Català de Trànsit, la víctima ja havia mort com a conseqüència de l'impacte del primer vehicle.

Tots els indicis apunten que l'home estava caminant per la car-retera i que un cotxe el va envestir. El conductor va fugir. Els Mossos estan indagant què feia el manresà caminant per la carretera. I és que els agents responsables de la investigació no van trobar cap vehicle de la víctima al voltant, amb la qual cosa res fa pensar que hagués baixat del cotxe pel motiu que fos. La investigació pretén esbrinar per què la víctima anava a peu per la carretera a aquelles hores, qui el va atropellar i per què va fugir.

Pel que fa a l'afectació viària, la via va estar tallada en ambdós sentits fins a les 04.48 h de la matinada, quan es va reobrir completament en sentit nord i només un carril en sentit sud. La circulació es va normalitzar a les 06.52 h del matí.

Arran de la incidència, es van activar Mossos d'Esquadra, Policia Local i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, que van atendre el conductor del segon vehicle implicat per contusions lleus.

Trànsit va informar ahir que un altre home havia perdut la vida en un atropellament mortal, en aquest cas a l'AP-7 al seu pas per l'Aldea (Baix Ebre). Amb aquestes víctimes, són 180 les persones que han mort en accidents de trànsit a Catalunya aquest 2018.