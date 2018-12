Onze artistes bagencs i treballadors d'Ampans il·lustren el calendari solidari de l'entitat del 2019

Queden dues setmanes per donar la benvinguda al nou any i les entitats socials de Manresa i el Bages ja han llançat els seus calendaris solidaris, que poc a poc aniran omplint les cuines de molts ciutadans. Ampans ha apostat enguany per il·lustracions creades per onze artistes bagencs, on hi apareixen treballadors del Centre Especial de Treball de l'entitat. Es distribuirà gratuïtament amb l'edició de Regió7 del proper dissabte 22 de desembre.

Els creadors de les il·lustracions són Clara Oliveres, Berni Puig, Toni Serrano, Valentí Gubianas, Laura Estrada, Eduard Sisquella, Amaia Inchausti, Anna Villegas, Manel Cruz, Aida Cantero i Doris Jiménez. Tots són artistes d'arreu del Bages, amb estils molt variats, que han dibuixat els diferents serveis d'Ampans des d'un punt de vista divertit, juganer, atrevit i valent.

La presentació del calendari s'ha fet aquesta setmana i ha tingut la participació d'alguns dels artistes, com la muralista Clara Oliveres, que a estat l'encarregada d'il·lustrar el mes de gener, que opina que es tracta d'una «proposta molt enriquidora compartida amb molts artistes del territori i la combinació és molt potent». Per a Valentí Gubianas, que ha dibuixat el març, «la llibertat creativa que ens han donat per fer la il·lustració ha fet que el resultat fos impactant».

El darrer mes del calendari, desembre, està il·lustrat amb el nou projecte d'Ampans L'art de viure, un centre ocupacional que s'enfoca a l'art i que fomenta la creativitat entre les persones usuàries de l'entitat.



Altres iniciatives

Dijous també es va presentar l'agenda de Dones Solidàries del Bages a l'Espai Roig. Hi va participar la professora i activista Rosa Bofill, que va explicar els orígens de l'Agenda de la Dona els anys 90. En aquest cas, els beneficis es destinaran a Sirga, Casa d'Acollida, que treballa per la recuperació i apoderament de dones víctimes de violència masclista. L'agenda es pot reservar enviant un correu a espairoig@gmail.com o donessolidariesdelbages@gmail.com, i té un cost de 12 euros.

Un altre calendari solidari gestat a la comarca és el del projecte que lidera sor Lucía, Invulnerables. Es va presentar a Barcelona a principi d'aquest mes. Es pot comprar per 5 euros escrivint un correu a lgil@fundaciolacaixa.org o recollint-lo a l'Espai Caixa Francesc d'Assís de Manresa, al carrer Nou de Santa Clara, 66.

També l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès ha impulsat un calendari solidari per al 2019, que ha tingut la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. La presentació s'havia de fer divendres que ve a la FUB2 però s'ha ajornat amb motiu de la vaga del 21-D.