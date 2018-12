El suport als presos i «exiliats» marca l'acte institucional de clausura

Manresa va inaugurar la capitalitat de la cultura el 20 de gener, quan el Govern espanyol va suspendre el català i el país no tenia l'executiu escollit pels ciutadans. L'acte en què la ciutat va engegar la maquinària cultural que ha marcat el 2018 va tenir lloc, per tant, sense cap conseller ni el president. Els discursos que no dissimulaven la tensió política. Per aquest motiu l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va assenyalar la importància que ahir hi fos present el president Quim Torra.



A la sala de sessions del consistori havia el màxim responsable del Govern català, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Encara que Catalunya torni a tenir un govern referendat per la ciutadania, els discursos no van abaixar el to reivindicatiu. En tots els parlaments hi va haver un record pels polítics empresonats i els que són fora per la persecució de la justícia espanyola.



Torra va dir en la seva intervenció va afirmar: «Volem bastir la república amb llibertat, cultura i talent. Això és el que heu fet durant aquest any a Manresa i us ho agraïm». Torra també va destacar que la cultura és una eina cohesionadora i de transformació social, «una eina revolucionària per transformar la societat. Ens ajuda a ser més cívics i a tenir seny».

Projecció de la ciutat



Junyent va afirmar: «Podem dir amb satisfacció que Manresa ha estat a l'alçada i que ha estat una a capital de la Cultura Catalana molt activa i molt dinàmica. Com s'havia previst, hem tingut un programa d'activitats culturals ric, divers i adreçat a tots els públics, amb una sèrie d'actes creats expressament per a aquesta capitalitat, que s'han afegit a la completíssima programació que habitualment ja tenen de les entitats i els equipaments culturals».



L'alcalde va fer referència a les més de 130 activitats desenvolupades en més d'una quarantena d'espais de Manresa, que han implicat la participació d'una cinquantena d'entitats locals i comarcals, amb la voluntat de donar continuïtat a les noves iniciatives que hagin tingut una millor acollida.



També va posar molt èmfasi en el projecte Manresa 2022, que commemorarà el 500 aniversari del pelegrinatge i l'estada d' Ignasi de Loiola a la capital del Bages. «Estem convençuts que el Camí Ignasià pot ser una important eina de promoció econòmica per als nostres ciutats i per als nostres ter-ritoris, i hem d'aprofitar al màxim el seu potencial», va concloure.