La conversió en illa de vianants del Guimerà de Manresa manté dividits els comerciants

Convertir el carrer Àngel Guimerà de Manresa en una illa de vianants és un projecte que s'arrossega des de fa anys i que no ha aconseguit convèncer els comerciants del vial, fet que no n'ha incentivat la posada en marxa. Ara l'opinió dels botiguers continua sent molt diversa. No es posen d'acord en si prohibir el pas dels vehicles al llarg del carrer els beneficiarà o els perjudicarà.



Aquest ha estat el primer cap de setmana de la campanya de Nadal d'enguany que s'ha limitat el pas de vehicles al carrer Guimerà, al tram que va des de Crist Rei fins a la Muralla de Sant Domènec. Només es permet la circulació de busos urbans, taxis i vehicles on hi viatgen persones amb mobilitat reduïda. Les restriccions s'aplicaran també el proper cap de setmana i el dilluns 24, en horari de 10 del matí a 9 del vespre.



Botiguers preguntats per Regió7 es mostraven molt satisfets amb la mesura, que modifica la fisonomia del carrer els dies previs a Nadal des del 2014 a petició dels botiguers. Merx Tarragó, de la joieria Copèrnic i expresidenta de l'Associació de Comerciants del Carrer Guimerà, és partidària de limitar el trànsit perquè «en totes les grans ciutats les zones comercials són de vianants».



Ara bé, creu que el canvi «només és possible si es fan obres per adaptar la mobilitat de tota la ciutat, perquè si no es fa així ens perjudicarà». De fet, assegura que els talls de trànsit puntuals d'aquest cap de setmana i el següent «tenen dues cares: d'una banda els clients que passegen més tranquils i compren més, i de l'altra aquells que s'atabalen per les restriccions i acaben marxant a comprar a les grans superfícies». Per a Tarragó, comprar és una «activitat lúdica» que s'ha de fer «sense l'estrès que provoquen els cotxes».

Prohibir també els busos



Elena Pina, propietària de la botiga de roba interior Peiró, coincideix amb Tarragó en la necessitat de fer que el Guimerà sigui una zona només per a vianants «perquè la gent pot caminar mentre mira aparadors sense patir per la perillositat, el soroll i la pol·lució que suposen els vehicles». Pina va encara més enllà que Tarragó en considerar que s'hauria de prohibir fins i tot el pas de busos i eliminar la parada. Assegura que els veïns estan «molt enfadats perquè no poden obrir les finestres ni estendre la roba» pel fum.



A l'altra cara de la moneda, hi ha veus que veuen impediments en no deixar passar els cotxes. Isa Lazo i Roser Massip, de Montse Interiors, opinen que comporta un problema per als clients «que han de venir a carregar les compres, sobretot si són articles grans com un nòrdic o un edredó». Les dues venedores diuen que l'opció de l'illa de vianants «segurament és la millor per a la gent de la ciutat, però no per a la gent de fora». No tenen clar cap a on es decanta la balança.



Per a Francesc Gómez, de Señor, «la volta que has de fer per venir a treballar si no es pot passar pel Guimerà fastigueja. És un problema de mobilitat». Tot i admetre que «els clients estan contents» amb el tall de trànsit, està convençut que només s'ha d'aplicar en dates assenyalades i no pas tot l'any.



Laia Mascaró, de la sabateria Nails, tampoc ho veu clar. Explica que és de poble «i allà no estem molt acostumats a la circulació de vehicles», cosa que valora positivament, però assenyala que al tram de carrer on hi ha la sabateria «no notem massa els efectes de l'illa de vianants, perquè aquí el trànsit ja està limitat». El que sí han notat, apunta, és l'ampliació de la zona d'estacionament de pagament, que ha provocat que «alguns clients prefereixin anar a comprar a d'altres ciutats on no han de pagar per aparcar».

Al pla de mobilitat del 2011



Fa dècades que es parla de la proposta de fer que el carrer Guimerà sigui només per a vianants. El 2011, l'Ajuntament va presentar un nou pla de mobilitat que incloïa ampliar l'illa de vianants a la ciutat. L'ampli debat a l'entorn d'aquesta qüestió constava per primer cop en un pla executiu. Malgrat tot, la proposta no ha prosperat.



El que sí que s'ha fet és restringir el trànsit en moments puntuals, com són les campanyes de Nadal. El 2014 es va fer una prova pilot arran de la demanda dels mateixos comerciants, tot i que l'Ajuntament ja havia implementat mesures de trànsit restrictives en aquest vial en altres ocasions. La prova pilot va funcionar bé, però no prou com per esvair els dubtes de tots els botiguers. Des d'aquell any, cada Nadal s'ha limitat el pas de vehicles al tram que va des de Crist Rei fins a la Muralla de Sant Domènec.



Són dies potencialment forts per al comerç, perquè molta gent aprofita per realitzar les compres nadalenques els diumenges i festius autoritzats per la Generalitat a obrir. Dissabte hi va haver força ambient al Guimerà, però ahir al matí la cosa no era per tirar coets. Segons els botiguers consultats, hi influïa la pluja que va caure tot el matí, que el Bàsquet Manresa jugava a migdia i també que arreu s'estaven fent actes per La Marató de TV3. Els comerciants s'ho agafaven amb resignació i tots coincidien en l'esperança que el proper cap de setmana, l'últim abans de Nadal, vagi millor.