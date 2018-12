Un premi amb mil raons per concursar-hi

Per tercer any consecutiu, l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, CaixaBank i les institucions universitàries FUB, UPC i UOC, organitza el Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial.

Aquest any, la convocatòria incorpora importants novetats pel que fa a la dotació dels premis. Novetats que es concreten en la creació de dues línies de recompensa per als projectes guanyadors; una de destinada a projectes amb activitat iniciada i, l'altra, a projectes sense activitat iniciada.

La dotació, aportada per CaixaBank, consisteix en 5.000 euros per a la primera línia i en 2.000 per a la segona. Alhora, totes dues tenen un premi addicional consistent en una beca de 1.500 euros en concepte d'una beca d'estudis de postgrau-màster per a l'àmbit d'empresa, dotats per la FUB.

S'hi poden presentar tant les persones físiques com qualsevol tipus de persones jurídiques. Les bases es poden consultar a la pàgina web www.gestcat.cat.

Sent conscients que cada empresari i emprenedor tindrà les seves raons per rebutjar presentar-se a aquests premis, no es menys cert que n'hi ha molts altres que, des d'un punt de vista objectiu, poden aportar arguments que, tot i que no es guanyi, acaben donant al projecte visibilitat, seguretat, confiança, consistència i, en definitiva, credibilitat.

Uns valors que, sovint, serveixen de rampa de llançament cap a l'èxit d'un projecte.



Els arguments per fer el pas

Tot seguit, exposem algunes de les raons per les quals creiem que és bo presentar-se a concursar:

Qüestionar. Quan un empresari -també hi incloem els emprenedors- es presenta a concursar a qualsevol certamen és perquè té expectatives de poder-lo guanyar. Aquestes expectatives el porten a repensar el seu projecte per millorar-lo, i per ajustar i reestructurar tot allò que creu que el pot ajudar a incrementar les seves possibilitats d'èxit. El sol fet de meditar i aportar noves idees de millora ja es positiu per al projecte; el renova i el referma. S'adona que el seu projecte s'exposarà a una visibilització externa, i vol que llueixi amb la màxima esplendor.

Reflexionar. Si un projecte el lidera més d'una persona, normalment, el procés reflexiu que comporta el punt anterior el sol fer tot l'equip. Aquesta participació a pensar, qüestionar, dialogar i acordar, reforça l'equip, l'implica i el projecta cap a l'èxit. No hi ha res millor per a una empresa que el fet que el seu equip estigui cohesionat i enfocat a l'objectiu planificat.

Si el projecte el lidera una sola persona, el procés anterior també l'ha de fer, però, a través de persones i entitats de la màxima confiança. Obrir la ment a altres maneres de veure les coses fa que l'empresari discuteixi amb ell mateix allò que possiblement tenia com a inamovible. La resolució d'aquests conflictes, originats per la pròpia reflexió, tan sols pot redundar en benefici del projecte; el fa més sòlid.

Visibilitat. L'aparador que comporta el fet de concursar en aquest premi fa que incrementi la seva visibilitat de forma exponencial. La quantitat de persones de totes les entitats avaluadores que el veuran, l'analitzaran, en parlaran, farà que el coneixement del projecte s'estengui com una taca d'oli; i més tenint en compte les entitats que procediran a la seva avaluació: CaixaBank, Cedem, FUB, UPC, UOC i Gest!

Parlant de visualització, és important esmentar que, si el projecte és un dels finalistes, es tindrà la possibilitat d'exposar-lo el dia del lliurament de premis, dins la setmana de l'emprenedoria, davant totes les persones representants de les entitats esmentades, de tot el públic en general, i dels mitjans de comunicació.

Relacionar. La relació amb altres persones sempre aporta oportunitats. Oportunitats de negoci, d'aprenentatge, de connexió, de comunicació, de coneixement. El valor relacional és un alt valor per a l'empresari perquè sempre obre portes. Presentar-se en aquest tercer premi a projectes empresarials dona l'oportunitat de conèixer les persones implicades en aquests guardons, que no desitgen cap altra cosa que l'èxit del projecte.

Finançar. Si es consulten les bases es veurà que CaixaBank es compromet a l'estudi del finançament de tots els projectes que compleixin les condicions determinades a les bases. Segur que la bona preparació del projecte, derivada d'una anàlisi reflexiva, donarà arguments i la confiança necessària perquè pugui ser finançat adequadament.

Donar suport. Hi ha vegades que les circumstàncies de la gestió empresarial comporten prendre decisions sobre les quals l'empresari agrairia poder parlar amb persones externes, tot i que a voltes només serveixi per refermar el seu propi criteri. Aquesta situació es dona amb més freqüència en el cas dels emprenedors.

Tots els projectes que es presentin i siguin viables, tindran l'assessorament i l'acompanyament de totes les institucions que col·laboren en aquest premi, sempre que ho sol·licitin.

Guanyar. Ningú no sap si el seu projecte guanyarà o no, però del que sí que pot estar segur és que, pel sol fet de concursar, ja s'ha guanyat. La seguretat que dona tot el procés que comporta participar en el concurs fa que serveixi per refermar el projecte i enfocar-lo en la bona direcció.

Si el vostre projecte resulta guanyador, els imports dels premis, tant en líquid com els destinats a formació, serviran per invertir-los en actius necessaris per a la vostra activitat i per a la formació de les persones, que és un dels millors actius que pot tenir qualsevol empresa.

Sort. Com tothom sap, en el món empresarial la sort no existeix. La constància, la bona gestió, la feina ben feta, aquesta és la sort!



Lluís Font Berenguer és el tresorer de l'associació Gest!