El trànsit disminueix pel mal temps en plena campanya comercial

La nova rotonda de la Bonavista endreça la circulació de vehicles d'una de les principals entrades a la ciutat, però no sempre absorbeix el trànsit amb prou fluïdesa. Els dies laborables hi ha embussos en hores punta i el mateix passa els caps de setmana o festius, sobretot si Manresa celebra fires, actes destacats o jornades maratonianes de compres com les d'aquest cap de setmana.



Així, la rotonda, que es va estrenar el passat 19 de febrer, ha superat el cap de setmana sense incidències però ho ha fet amb alguns moments de col·lapse viari. Un d'ells va ser dissabte al migdia. Les cues de vehicles que circulaven en direcció al centre de la ciutat ocupaven bona part de la carretera de Vic.



També hi havia densitat a la carretera Santpedor i al passeig Pere III. La situació va ser més tranquil·la ahir al matí per la pluja, que va fer que molta gent ajornés les seves compres, però a mitja tarda hi tornava a haver força vehicles circulant lentament en aquest tram.