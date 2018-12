Alumnes del Catà i avis del Casal celebren un Nadal intergeneracional

Més de 130 persones a escena amb la particularitat que seran joves de 12 a 16 anys de l'institut Guillem Catà de Manresa, i avis i àvies del Casal de la Gent Gran. Celebraran un Nadal plegats i més intergeneracional que mai amb un espectacle que es representarà aquest dijous en tres sessions al teatre Conservatori de Manresa. Combinarà dansa, música, poesia i teatre.

«El Nadal al Catà» és un espectacle que fa 7 anys que es representa al teatre Els Carlins. Aquest any amb el suport del programa Art k'Suma de l'Ajuntament de Manresa, s'hi ha afegit el Casal de la Gent Gran de Manresa, i es durà a terme al Conservatori.

L'espectacle es va idear ja fa mesos, i ha anat creixent. Inicialment, s'havia convidat al grup Harmonia del Casal de la Gent Gran de Manresa i la Big Band formada pels alumnes de l'Institut Guillem Catà per tal que preparessin actuació conjunta. Però, a mesura que el projecte ha anat avançant, ha sumat col·laboracions i ha acabat amb un format més ampli, aprofitant la celebració de Nadal que acostuma a fer el centre educatiu per aquestes dates.

Així doncs, finalment hi haurà fins a 130 persones a escena, entre alumnes de 12 a 16 anys de l'institut, el grup Harmonia del Casal de la Gent Gran, dirigit per Montserrat Perramon, i altres components del casal, juntament amb un grup de músics professionals. El muntatge consisteix en un compendi de poemes i cançons i una part teatralitzada. Inclou fragments dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres i també del Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, amb adaptacions de guió a càrrec del professor de l'institut Ramon Fontdevila.

El muntatge permetrà veure per exemple Francesc Vergés, vocal del Casal de la Gent Gran, en el paper de Satanàs, envoltat d'alumnes de l'institut, o bé el president del Casal, Josep Maria Sarri, que recitarà fragments del Poema de Nadal. Les sessions són gratuïtes i estan pensades inicialment per a escoles de l'entorn de l'institut i alumnes del centre (les sessions matinals) i per al públic en general (la de la tarda). Per assistir-hi cal demanar invitacions al mateix institut.

Aquest migdia s'ha fet la presentació de l'espectacle, a l'institut Guillem Catà, amb la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich; el professor de l'institut i guionista de l'espectacle, Ramon Fontdevila; els representants del Casal de la Gent Gran Josep M. Sarri i Francesc Vergés; i la directora del Big Band del Catà i professora de música del centre, Rosa M. Ortega, que han explicat els detalls de la proposta.

La regidora Mercè Rosich ha explicat que el projecte neix a partir de la voluntat del consistori, a través del projecte Art'k Suma i el programa Ciutat Amiga de la Gent Gran, "d'ajuntar persones de diverses generacions per dur a terme un treball conjunt, amb tot allò d'interessant que ofereix aquesta col·laboració per totes dues bandes".

En nom del Casal de la Gent Gran, el seu president, Josep Maria Sarri, ha explicat que ja d'entrada "la proposta ens va interessar molt, perquè dur a terme projectes intergeneracionals ens interessa. Conviure i posar d'acord gent gran i gent jove és una experiència positiva. Estem encantats de ser-hi".

En la mateixa línia, la directora de l'institut Guillem Catà, Marta Codina, "estem molt contents amb la iniciativa. Ja fa anys que fem una aposta ferma per acostar la cultura popular i tradicional en el nostre alumnat, que de vegades costa, i per això ja fèiem el 'Nadal al Catà' amb voluntat integradora i de potenciació de les arts escèniques. Quan ens van proposar que, a més, fos intergeneracional, ens va semblar encara millor". Per a ella, "és un dels projectes més enriquidors que podem oferir als alumnes: que escoltin la veu de l'experiència, de les persones grans. El que poden aportar als nois i noies és molt enriquidor, per totes dues bandes. És una oportunitat que tant de bo que pugui tenir continuïtat en el futur".

"Alguns dels nostres alumnes potser no han passat mai tanta estona treballant en un projecte en comú amb persones grans", ha afirmat el professor Ramon Fontdevila, que remarca la suma d'esforços i complicitats que "per totes dues bandes és sorprenent i enriquidora". També Rosa Ortega, directora musical de l'espectacle, ha explicat que el projecte inicialment va anar creixent fins que s'hi ha implicat tot el Casal de Gent Gran, alumnes del centre que fan de cantaires i que fan teatre, amb la professora Alícia Puertas. Igualment, alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Fusteria i Moble han col·laborat en els decorats, i els de Perruqueria i Estètica col·laboraran en el maquillatge dels artistes.



Art k' Suma



Art k'suma és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa que té per objectiu promoure l'intercanvi creatiu entre persones d'edats diferents des de qualsevol disciplina artística. Va néixer amb la voluntat de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents i, si és el cas, disciplines diferents.

Es proposa que artistes de menys de 35 anys treballin amb d'altres de més de 65 anys, en una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat i que comparteixin l'experiència de gestionar i compartir un projecte artístic comú.

L'any 2012 el projecte Art k'suma va celebrar la primera edició, que va consistir en una actuació conjunta entre la Coral de l'Espai Social de Manresa i del grup Purple Pumpkins, a la Sala El Sielu de Manresa. En aquella edició, el projecte va ser seleccionat per la Generalitat de Catalunya com un dels millors projectes realitzats en motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat entre generacions.

El 2013, es va realitzar la pintura mural Tenet sobre una paret de 180 m2 situada a l'avinguda de les Bases de Manresa, amb la participació de l'equip artístic format per Berta Oliveres, Clara Oliveres i Rosa Rebordosa, amb la col·laboració d'un grup de persones grans que van participar en la coloració del mural.

El 2014, es va realitzar el curtmetratge Simfonia urbana, a càrrec d'Ariadna Torres Giménez i Joan Villaplana Xarpell, que combina dos llenguatges, el del vídeo i el de la fotografia fixa, mitjançant un retrat creatiu de Manresa, sorgit del diàleg intergeneracional entre dues mirades diferents.

El 2015, es va realitzar el projecte Pintem Sant Andreu, que va consistir en la realització d'un vídeo mapping interactiu que es va realitzar sobre la façana de l'Hospital de Sant Andreu, en el què els residents es van apropiar de l'edifici, mitjançant una experiència interactiva, que els va permetre pintar amb llums la façana del seu centre. Per aquesta ocasió, la realització del projecte va anar a càrrec del Col·lectiu BCNProgLab, format per Alexandre Dupuis-Belin, Gerard Domínguez Pujol, Marc Rodríguez Miró, que va estar treballant amb un grup d'usuaris del centre l'acció per presentar-la el dia de la Festivitat de Sant Andreu.

El 2016, l'artista d'Aina Sallés va realitzar i editar un conte sobre la vida del seu avi, Josep Sallés, i els diferents episodis que ha passat. L'oportunitat de tenir una persona a la família amb l' edat de 94 anys i amb ganes d' explicar i compartir, va permetre a l'artista fer-li un homenatge i parlar de l'envelliment d' una manera molt bonica.

El 2017, els alumnes de il·lustració de l'Escola d'Art van treballar durant el curs el projecte Explica'm una història, que va consistir en treballar sobre aspectes de la vida de quatre persones grans que van compartir vivències i records amb els alumnes, amb la finalitat d'utilitzar-los com a base del seu treball. El resultat final es va presentar en forma de diferents intervencions a quatre façanes de Manresa i en una exposició a la mateixa escola.