Campanya nadalenca del Banc de Sang en què els receptors donen les gràcies als donants

El Banc de Sang i Teixits ha iniciat una campanya de Nadal amb l'objectiu d'aconseguir les màximes donacions possibles durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època en què les donacions baixen un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania en les festes. Per això, fa una crida perquè la gent s'apropi als hospitals i a les campanyes organitzades arreu de Catalunya. De moment, a Manresa no n'hi cap de prevista. Les persones que vulguin donar sang ho poden fer a la seu del Banc de Sang que hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu, de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. El centre romandrà tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1 de gener.

Les postals de l'amic invisible



Aquest Nadal, tots els donants de sang rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment de la seva vida i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment.

D'aquesta manera, donants i receptors sabran que tenen un amic invisible a qui no coneixen però amb qui tenen la sang com a vincle comú per sempre. Com la Laura, que recorda les persones que podem ajudar amb una sola donació: "En algun lloc de Catalunya hi ha tres persones que viuran un nou Nadal gràcies a tu. Tant si sóc una d'elles com si no, t'agraeixo aquest regal únic i especial. PD: Donaré bones referències teves al Pare Noel i als Reis Mags".

O la Yaiza, que ha escrit aquest missatge a la seva postal: "Tinc 26 anys i en fa 5 que em van diagnosticar càncer, un limfoma. Després de 'quimios' i un trasplantament de moll de l'os, he necessitat transfusions de persones com tu, que sense conèixer-me em fas el millor regal. Moltes gràcies!"

O l'Anna, que també ha fet arribar aquest text als donants: "Gràcies a tu m'estic recuperant d'una operació en què vaig perdre molta sang. Gràcies a tu podré gaudir del Nadal amb la meva família. Gràcies per ser donant".

Període crític: les festes



Malauradament, les reserves baixen un 25% durant aquests dies. Les dues últimes setmanes de l'any són, juntament amb el mes d'agost, el període més crític de l'any perquè és quan el nombre de donacions disminueix més.

Els dies de pont del mes de desembre, el fred i les festes són elements adversos a la donació i el canvi d'hàbits fa que les reserves de sang vagin baixant. Cal tenir en compte que la sang caduca i que cal transfondre amb un període de temps determinat.

I en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpid: als 5 dies. Per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal.

Col·lectes a tot Catalunya



Des d'ara i fins a Reis, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang.

A aquestes campanyes s'hi sumen les donacions als hospitals amb banc de sang:



Barcelona: Clínic, Sant Pau i Vall d'Hebron a Barcelona ciutat; Bellvitge; Germans Trias i Pujol de Badalona; Fundació Althaia-Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ; la Mútua a Terrassa; l'Hospital de Mataró; el General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès; l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes i l'Hospital General de Granollers

; la Mútua a Terrassa; l'Hospital de Mataró; el General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès; l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes i l'Hospital General de Granollers Girona: Doctor Josep Trueta

Lleida: Arnau de Vilanova

Tarragona: Joan XXIII, Sant Pau i Santa Tecla, Sant Joan de Reus, Verge de la Cinta de Tortosa, Pius de Valls i Hospital del Vendrell

A més, centres com l'Hospital Clínic obriran excepcionalment el diumenge 23 i 30 de desembre per facilitar la donació.

A través d'aquesta web es poden consultar els punts de donació més propers a partir del nom d'un municipi o un codi postal.

Qui pot donar sang?

A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: