Un món amb menys contaminació és possible

És cert que com més antic és el cotxe, més partícules contaminants desprèn. Les marques de cotxes han invertit temps i diners a tractar de reduir les emissions de dièsel i gasolina, que provoquen elevats índexs d'òxids de nitrogen (NOx). Això porta com a resultat un atemptat directe contra la salut de les persones, especialment les que viuen en nuclis urbans amb gran quantitat de vehicles. A Espanya, un terç de la població respira aire que pot provocar greus conseqüències per a la salut. Segons dades d'Ecologistes en Acció i l'Agència Europea de Medi Ambient, 25.000 morts a l'any al país es produeixen a causa de la contaminació.

El diòxid de nitrogen dels cotxes afecta directament el sistema respiratori, especialment en persones vulnerables com nens, ancians i persones amb malalties respiratòries.



Primeres mesures

Una de les primeres mesures adoptades és la posada en marxa de Madrid Central, un pla que restringeix l'accés al centre de la ciutat dels cotxes més contaminants. Encara és aviat per valorar el seu funcionament i, encara que no se sap amb certesa, serà una cosa que segurament es vagi estenent a la resta de ciutats.

Segons les previsions del Govern, en el 2040 no es permetrà la matriculació i venda a Espanya de vehicles amb emissions directes de diòxid de carboni (els dièsel i gasolina); i en el 2050, estarà prohibida la circulació de tots els turismes que emetin de forma directa diòxid de carboni.

És per això que s'està fent molt èmfasi en el cotxe elèctric com a mesura per combatre la contaminació, a més de promoure vehicles elèctrics en ciutat com les bicicletes o els patinets.



Beneficis mediambientals del transport públic

L'increment de l'ús de transport públic és beneficiós per reduir la contaminació atmosfèrica. De fet, l'ús de transport públic evita l'emissió de cinc milions de tones de gasos contaminants a l'atmosfera a l'any. Un autobús evita la contaminació de 50 cotxes mentre que el tren equival a 400 turismes.

Per això, una de les fórmules més avantatjoses pel que fa a temps, diners i costos ambientals és l'ús del tren. Segons un estudi de la Universitat de Karlsruhe (Alemanya) i de l'institut INFRAS, el tren és el mitjà de transport més sostenible amb menys impacte negatiu sobre l'entorn. Concretament, el tren genera cinc vegades menys costos externs que el transport per carretera de mercaderies, tres vegades menys que el de viatgers per carretera i dos menys que l'aviació civil.

A l'any un total de 120 milions de viatgers utilitzen els serveis de Rodalies de Catalunya. Això suposa una reducció anual de 470 milions d'euros en costos externs. En sostenibilitat, podem dir que el nombre de viatgers de Renfe a Catalunya equivaldria a 91 milions de circulacions de cotxe, 2 milions d'autobusos, i un estalvi d'1,3 milions de tones de CO2.

Malgrat l'estalvi mediambiental que ja s'ha aconseguit, hem de conscienciar més i fomentar l'ús del transport públic, ja que el cotxe és el vehicle que més consumeix i més impacte té en la societat.