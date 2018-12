Restaurar i exposar el frontal florentí en un lloc visible de la Seu costarà 125.000 euros

Nou capítol en el costerut camí per restaurar el frontal florentí de la Seu de Manresa i instal·lar-lo en un lloc de la nau central del temple on llueixi. La peça del segle XIV és un dels pocs frontals d'altar gòtic que es conserven al món de l'època. Al marge del que pugui passar a nivell de país, que és el que enguany n'ha impedit la restauració i exposició per l'aplicació del 155 (vegeu edició del 27 de novembre passat), la intenció és que estigui exposat i restaurat, com a màxim, el 2020. El cost de tot plegat: 125.000 euros.

Si bé no està decidit, perquè la darrera paraula la tindran els tècnics, un dels possibles emplaçaments del frontal una vegada restaurat podria ser la capella de la Mare de Déu de Lurdes, atès que no hi ha cap retaule que l'ocupi ni està lligada a cap confraria. És la que hi ha començant a comptar des del baptisteri (al fons de la nau, a mà dreta), després del pany de paret on hi ha el canonge Mulet i la capella de la Puríssima.

El director dels Serveis Territorials del departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Cerarols, ha explicat a Regió7 que la restauració i instal·lació del frontal es vol portar a terme dins el programa Temps de gòtic, que va del 2016 al 2027 i que «ja ha consumit» els primers tres anys, en el darrer dels quals, el 2018, es volia incloure la restauració del frontal. Les següents fases aniran del 2019 al 2021, del 2022 al 2024 i del 2025 al 2027. «Està previst que el frontal sigui una de les primeres actuacions». Per a això, però, cal que abans se signi «el conveni marc entre la Generalitat i La Caixa, que és la que ho paga mitjançant un fons social». La signatura d'aquest conveni hauria de ser aviat, «el gener o febrer», per, posteriorment, anar signant els convenis específics per a cadascuna de les obres del programa. En el cas del frontal florentí, entre la Generalitat i el bisbat. Si tot va com ha d'anar, situa l'exposició del frontal ja restaurat «com a màxim el 2020».

De la restauració de la joia del Museu de la Seu, actualment exposada en un espai molt poc adequat, en tindrà cura el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, que ja és el que va fer un estudi de la peça per conèixer-ne l'estat de conservació. Estudi que va pagar la parròquia en coordinació amb el bisbat.



Segur, a la nau central

Quant al lloc on s'exposarà el frontal una vegada restaurat, el rector de la Seu, mossèn Jean Hakolimana (mossèn Joan), ha explicat, demanat per aquest diari, que el que és «segur» és que serà a la nau central, que és l'espai on van totes les peces «destinades a la litúrgia i a la devoció», com seria el cas dels retaules que ja hi ha, del frontal i del Crist romànic (s. XII), que ja està restaurat i protegit en una vitrina pagada pels Amics de la Seu al Museu de la Seu i que també es vol baixar a la nau.

Un emplaçament que s'ha posat damunt la taula per acollir el frontal és la capella de la Mare de Déu de Lurdes. Mossèn Joan admet que és una possibilitat, alhora que assenyala que la darrera paraula la tindran els entesos perquè manca saber si per espai, per llum i per altres aspectes tècnics es considera l'espai més idoni.