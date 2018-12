Treballs previs al nou aparcament dissuasiu a l´avinguda de Tudela

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs previs a l'aparcament dissuasiu gratuït del carrer de Solsona de Manresa, a prop de l'avinguda de Tudela i el camí de la Gravera. Tindrà una capacitat per a 80 vehicles. Tot i que hi havia tanques anunciant que no s'hi podia aparcar, les màquines excavadores hi van trobar vehicles, i alguns van quedar envoltats de terra. Els treballs duraran un mes i tenen un pressupost de 22.170 euros. Segons el Pla de Mobilitat, al sector de la plaça Catalunya hi falten aparcaments de llarga estada. Per la tipologia dels habitatges no n'hi ha prou de privats.