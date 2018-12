Xerrada amb treballadores socials de Barcelona, a Manresa

A Barcelona les treballadores de serveis socials de l'Ajuntament han d'acompanyar les comitives judicials quan s'ha d'efectuar un desnonament. És un protocol que es va aprovar durant l'alcaldia de Xavier Trias, i que amb Ada Colau es manté tot i l'oposició des del primer moment de les mateixes treballadores socials.

Demà, dimecres, se celebrarà al Casal de les Escodines una xer-rada sobre serveis socials i desnonaments en la qual participaran dues treballadores de serveis socials de Barcelona. Se celebrarà a les 7 de la tarda.

El protocol no té el suport de les treballadores. Consideren que la seva funció no és fer aquest acompanyament, i creuen que no és ètic participar en un desnonament en el qual no es garanteix que les persones a qui es fa fora de l'habitatge puguin ser reallotjades en un altre lloc. Així mateix han denunciat la falta de pisos destinats a l'emergència habitacional, a Barcelona.

L'acte l'organitza la CUP i coincideix amb la presentació de l'estudi de Càritas «La llar és la clau», en el qual afirma que el 36 % de la població de l'àrea de Barcelona pateix exclusió residencial.