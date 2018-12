Eysa va obtenir el 2017 la segona facturació més alta amb la concessió de la zona blava

L'empresa Eysa, del grup Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), va facturar el 2017 1.425.522 euros, la segona quantitat més alta des que té la concessió de la zona blava de Manresa. Una xifra només superada pels 1.513.437 euros del 2009.

La concessionària va aconseguir l'any passat aquesta quantitat gairebé rècord, la segona facturació més alta que se li ha garantit mai, tot i els canvis que van entrar en vigor en el tram final de l'any.

Amb la modificació de la concessió en vigor tot el 2018 la previsió és que l'Ajuntament ja no hagi de pagar res i que així sigui fins a l'extinció de la concessió, que serà el 2023.

Aquesta situació resulta difícil d'acceptar si no es posa en context. Per entendre que l'Ajuntament hagi de pagar a Eysa en comptes de cobrar, cal recordar que l'any 2005 es va pactar que la factura del pàrquing de la Reforma i la urbanització de l'entorn la paguessin els ciutadans amb el tiquet de la zona blava, i si no s'arribava al 55% d'ocupació garantida ho farien mitjançant els impostos municipals que tributen.

Des del 2006 només hi ha hagut un any en què l'Ajuntament ha cobrat de la zona blava. Va ser el 2007 i les arques públiques van ingressar per aquest concepte 38.790 euros. Tota la resta ha tocat pagar: 68.764 euros el 2006, 27.287 euros el 2008, 155.492 euros el 2009, 116.065 euros el 2010, 190.752 euros el 2011, 244.404 euros el 2012, 250.965 euros el 2013, 274.359 euros el 2014, 270.885 euros el 2015, 289.993 euros el 2016 i els 253.589 euros el 2017.

En total, l'Ajuntament ha pagat des del 2006 a Eysa 2.142.555 euros -i ha cobrat 38.790 euros. Això amb un negoci que rutlla amb alguns vigilants i parquímetres instal·lats i que factura 1,4 milions a l'any.

L'Ajuntament de Manresa haurà de pagar pel funcionament de la zona blava durant el 2017 253.589 euros, que és l'aportació més baixa en 3 anys, però encara resulta superior a la del 2013 i els anys anteriors.

Els 253.589 euros s'afegeixen als 1.184.807 euros que van pagar els ciutadans durant el 2017 per fer servir la zona blava de la ciutat i que és la quantitat més alta en 7 anys.

Entre una cosa i l'altra surt la facturació d'1.425.522 euros que ja s'ha comentat anteriorment.

L'octubre del 2017 van entrar en vigor noves normes de la concessió que, segons els càlculs de l'Ajuntament d'aquí al 2023, que és quan s'acaba el contracte amb l'empresa Eysa, li estalviaran 2 milions d'euros. Es va passar de 668 a 1.183 places, es va establir una doble tarifa, amb una baixada entre 18 i 48 cèntims/hora, i es va rebaixar l'ocupació garantida (del 55% al 50%) per a les places antigues, i no es va establir cap percentatge garantit per a les 515 places de nova creació.