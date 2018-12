Homenatge a la centenària Magdalena Avellana

Magdalena Avellana Torruella, nascuda el 18 de desembre del 1918 a Manresa, ha estat homenatjada per l'Ajuntament de Manresa pel seu centenari. Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l'Ajuntament de Manresa, la va visitar per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar que feia 100 anys. L'acte es va celebrar a casa seva, al carrer Tres Roures, amb l'assistència dels seus familiars. Magdalena Avellana és soltera i sempre ha viscut amb la seva germana Nativitat i molt unida a les seves nebodes: Assumpció, Maria Àngels i Núria. Durant la seva etapa laboral va treballar a la Fàbrica Nova.