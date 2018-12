Marxa de torxes per les preses i els presos

El Col·lectiu de Suport a les Preses i els Presos polítics Rescat organitza per a demà una marxa de torxes a Manresa per demanar el seu alliberament. Començarà a 2/4 de 8 del vespre a Crist Rei. Per a demà l'entitat ha convocat diverses marxes en diferents poblacions de Catalunya com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Terrassa i Lleida. El dissabte 22 de desembre la convocatòria és a Barcelona. En aquest cas la marxa de torxes començarà a les 7 de la tarda a Canaletes.