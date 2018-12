Vols veure el videoclip d'Invulnerables enregistrat entre Manresa i Barcelona?

Aquest dimecres ha començat a circular per les xarxes socials el #trendelainfancia, un vídeoclip enregistrat el passat 24 de novembre en un tren dels FGC que va fer el trajecte entre Manresa i Barcelona amb l'objectiu de donar a conèixer el programa contra la pobresa infantil Invulnerables, que va ser pioner a Manresa, on el dirigeix sor Lucía Caram i que s'ha anat estenent a altres municipis catalans amb el suport de La Caixa i la Generalitat. Caram explicava el dia del rodatge que «ja són 13 els municipis que participen en el programa solidari, i aquest trajecte, de Manresa a Barcelona, significa l'arribada de la iniciativa a l'àrea metropolitana».

En el vídeoclip, a banda de personatges populars com Justo Molinero, Joan Pera, Quim Masferrer, el Peyu i el director de FGC, Ricard Font, també hi va haver una nodrida representació manresana. A banda de Caram, ànima de la festa, hi van participar membres de l'esbart de l'Agrupació Cultural del Bages i de l'escola Manresa Teatre Musical, que van ballar una coreografia, juntament amb famílies que formen part del programa Invulnerables.

A llarg del recorregut van pujar al tren unes 170 persones.

La cançó que van coreografiar és "Viu-la", del grup Fillipo Landini. La formació, de Canet de Mar, va interpretar el seu tema més conegut a l'estació de Plaça Espanya de Barcelona.

La intenció és difondre el videoclip amb el missatge "Jo ja he pujat al #trendelainfancia de #Invulnerables I tu? Fes un RT i acompanya'ns en aquest viatge contra la pobresa infantil al Km0 @invulneraproj @Fundlacaixacat @FGC".

Així es va rodar el vídeo